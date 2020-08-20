https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576070185.html

Ситуация в Белоруссии практически нормализовалась, считает премьер

Ситуация в Белоруссии практически нормализована, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:55

2020-08-20T22:55

2020-08-20T22:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> практически нормализована, заявил премьер-министр республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Я уверен, что белорусский народ быстро отторгнет все несвойственные для него черты. И мы в самое ближайшее время вернемся, да уже вернулись практически в ту ситуацию, к которой мы привыкли: спокойная безопасная комфортная жизнь для каждого гражданина нашей страны. Я думаю, это просто неотвратимо", - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Homa Brut2020 Народ, своими руками разрушающий свои имеющиеся социальные завоевания, в угоду лже-оппозиционеров, во истину потерял разум в ожидании манны небесной с Запада. 28

Damir Aliev ничего себе "нормализовалась". на грани гражданской войны ситуация! Нейтрализуйте польских провокаторов из телеграма для начала, которые баламутят народ. проплаченные ЕС толпы откуда-то ведь получают финансирование. отрубить все эти каналы нужно как можно скорее. если никто деньги им платитьне будет - то они сами же домой разбредутся. вместе с бело-красными флагами своими 15

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире