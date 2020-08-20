https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576070060.html

Премьер Белоруссии заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:49

2020-08-20T22:49

2020-08-20T22:49

владимир макей

протесты в белоруссии

светлана тихановская

роман головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448242_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_c9824b018cb698f54daf225db5b5680c.jpg

<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание."Когда люди вызывают на ковер чиновника, от меня до самого низкостоящего, и на повышенных тонах выясняют отношения, это в принципе нормально, это живой диалог по каким-то наболевшим проблемам… Но когда угрозы членам семьи, детям - это не по-человечески, не по-божески, но за все, я уверен, наступает ответ. Поэтому, я думаю, что это тоже побочное явление турбулентных дней белорусской истории. Те, кто совершает эти деяния, понесет наказания, очевидно", - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Ранее в четверг министр иностранных дел Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> сообщил, что на его семью оказывается анонимное давление.Он отметил, что вопрос об угрозам госслужащим, врачам или учителям - очень некомфортный. "Для меня как для человека это неприемлемо в принципе, для меня как для чиновника это проблема. Я не ожидал того, что наши люди будут допускать такие высказывания. Я все-таки полагаю, что здесь работает большое количество людей, которые не являются белорусами, ни по происхождению, ни по духу. Есть отличительные черты белорусской ментальности… Толерантность и отсутствие агрессии - в генетическом коде белорусов", - сказал он."Травля выплеснулась - это действительно проблема, но я уверен, что мы с ней справимся. Те, кто переступил моральную грань, они переступят и юридическую, и этим всем действиям будет дана оценка, и она уже дается. И в белорусском законодательстве есть методы и эффективные способы призвать к ответу тех людей, которые оскорбляют и угрожают другому человеку, это само собой разумеется. Я думаю, что когда всплывет все, будет понятно, что большинство этих людей не являются белорусами ни по гражданству, ни по духу, либо попали в сети и повелись на уловки", - сказал премьер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576069106.html

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html

2

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , светлана тихановская, роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире