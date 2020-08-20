Премьер Белоруссии заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание
© Sputnik / Виктор ТолочкоРоман Головченко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание.
"Когда люди вызывают на ковер чиновника, от меня до самого низкостоящего, и на повышенных тонах выясняют отношения, это в принципе нормально, это живой диалог по каким-то наболевшим проблемам… Но когда угрозы членам семьи, детям - это не по-человечески, не по-божески, но за все, я уверен, наступает ответ. Поэтому, я думаю, что это тоже побочное явление турбулентных дней белорусской истории. Те, кто совершает эти деяния, понесет наказания, очевидно", - сказал Головченко в эфире телеканала ОНТ.
Ранее в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на его семью оказывается анонимное давление.
Он отметил, что вопрос об угрозам госслужащим, врачам или учителям - очень некомфортный. "Для меня как для человека это неприемлемо в принципе, для меня как для чиновника это проблема. Я не ожидал того, что наши люди будут допускать такие высказывания. Я все-таки полагаю, что здесь работает большое количество людей, которые не являются белорусами, ни по происхождению, ни по духу. Есть отличительные черты белорусской ментальности… Толерантность и отсутствие агрессии - в генетическом коде белорусов", - сказал он.
"Травля выплеснулась - это действительно проблема, но я уверен, что мы с ней справимся. Те, кто переступил моральную грань, они переступят и юридическую, и этим всем действиям будет дана оценка, и она уже дается. И в белорусском законодательстве есть методы и эффективные способы призвать к ответу тех людей, которые оскорбляют и угрожают другому человеку, это само собой разумеется. Я думаю, что когда всплывет все, будет понятно, что большинство этих людей не являются белорусами ни по гражданству, ни по духу, либо попали в сети и повелись на уловки", - сказал премьер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.