Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576070060.html
Премьер Белоруссии заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:49
2020-08-20T22:49
владимир макей
протесты в белоруссии
светлана тихановская
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448242_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_c9824b018cb698f54daf225db5b5680c.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание."Когда люди вызывают на ковер чиновника, от меня до самого низкостоящего, и на повышенных тонах выясняют отношения, это в принципе нормально, это живой диалог по каким-то наболевшим проблемам… Но когда угрозы членам семьи, детям - это не по-человечески, не по-божески, но за все, я уверен, наступает ответ. Поэтому, я думаю, что это тоже побочное явление турбулентных дней белорусской истории. Те, кто совершает эти деяния, понесет наказания, очевидно", - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Ранее в четверг министр иностранных дел Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> сообщил, что на его семью оказывается анонимное давление.Он отметил, что вопрос об угрозам госслужащим, врачам или учителям - очень некомфортный. "Для меня как для человека это неприемлемо в принципе, для меня как для чиновника это проблема. Я не ожидал того, что наши люди будут допускать такие высказывания. Я все-таки полагаю, что здесь работает большое количество людей, которые не являются белорусами, ни по происхождению, ни по духу. Есть отличительные черты белорусской ментальности… Толерантность и отсутствие агрессии - в генетическом коде белорусов", - сказал он."Травля выплеснулась - это действительно проблема, но я уверен, что мы с ней справимся. Те, кто переступил моральную грань, они переступят и юридическую, и этим всем действиям будет дана оценка, и она уже дается. И в белорусском законодательстве есть методы и эффективные способы призвать к ответу тех людей, которые оскорбляют и угрожают другому человеку, это само собой разумеется. Я думаю, что когда всплывет все, будет понятно, что большинство этих людей не являются белорусами ни по гражданству, ни по духу, либо попали в сети и повелись на уловки", - сказал премьер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576069106.html
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448242_198:0:919:541_1400x0_80_0_0_94fd6548826cf61a40d50adf4bfcfcba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , светлана тихановская, роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание

22:49 20.08.2020
917
© Sputnik / Виктор ТолочкоРоман Головченко
Роман Головченко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что за угрозы чиновникам последует наказание.
"Когда люди вызывают на ковер чиновника, от меня до самого низкостоящего, и на повышенных тонах выясняют отношения, это в принципе нормально, это живой диалог по каким-то наболевшим проблемам… Но когда угрозы членам семьи, детям - это не по-человечески, не по-божески, но за все, я уверен, наступает ответ. Поэтому, я думаю, что это тоже побочное явление турбулентных дней белорусской истории. Те, кто совершает эти деяния, понесет наказания, очевидно", - сказал Головченко в эфире телеканала ОНТ.
Ранее в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на его семью оказывается анонимное давление.
Он отметил, что вопрос об угрозам госслужащим, врачам или учителям - очень некомфортный. "Для меня как для человека это неприемлемо в принципе, для меня как для чиновника это проблема. Я не ожидал того, что наши люди будут допускать такие высказывания. Я все-таки полагаю, что здесь работает большое количество людей, которые не являются белорусами, ни по происхождению, ни по духу. Есть отличительные черты белорусской ментальности… Толерантность и отсутствие агрессии - в генетическом коде белорусов", - сказал он.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Вчера, 22:11Протесты в Белоруссии
Премьер Белоруссии заявил о попытке столкнуть работников и государство
"Травля выплеснулась - это действительно проблема, но я уверен, что мы с ней справимся. Те, кто переступил моральную грань, они переступят и юридическую, и этим всем действиям будет дана оценка, и она уже дается. И в белорусском законодательстве есть методы и эффективные способы призвать к ответу тех людей, которые оскорбляют и угрожают другому человеку, это само собой разумеется. Я думаю, что когда всплывет все, будет понятно, что большинство этих людей не являются белорусами ни по гражданству, ни по духу, либо попали в сети и повелись на уловки", - сказал премьер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
Вчера, 19:57Протесты в Белоруссии
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
4600118
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииВладимир МакейСветлана ТихановскаяРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Ситуация в Белоруссии практически нормализовалась, считает премьер
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Премьер Белоруссии заявил о незначительности забастовок на предприятиях
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат рассказал, что нашли на подушке безопасности джипа Ефремова
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер Белоруссии заявил о попытке столкнуть работников и государство
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
В России отреагировали на план Зеленского "вернуть" Крым
Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий
Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Говорить о доминировании России в ЕАЭС неверно, заявил премьер Белоруссии
Роман Головченко
Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"
Съезд движения Солидарность
Врачи расценили состояние Навального как стабильно тяжелое
Общегражданский марш За свободу в Минске
Премьер Белоруссии считает, что народ не пойдет на жесткие силовые акции
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии
Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров. 25 апреля 2019
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния