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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576069106.html
Премьер Белоруссии заявил о попытке столкнуть работников и государство
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне призывов к забастовкам в республике идет попытка противопоставить работников и государство. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:11
2020-08-20T22:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
роман головченко
владимир ленин (владимир ульянов)
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что на фоне призывов к забастовкам в республике идет попытка противопоставить работников и государство."Идет попытка раскачать государственные предприятия. То есть … идет попытка противопоставить работника и государство и вывести это именно в плоскость того, чему учил когда-то своих соратников <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ильич Ленин</a>. Только он боролся за справедливость для угнетенных. Кто кого угнетает здесь? Зачем вытаскивать старые рецепты?" - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Как отметил премьер, когда происходит отрезвление от первых эмоций, "становится абсолютно понятно, что теряется, а что приобретается".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068837.html
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светлана тихановская, роман головченко, владимир ленин (владимир ульянов), белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии заявил о попытке столкнуть работников и государство

22:11 20.08.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне призывов к забастовкам в республике идет попытка противопоставить работников и государство.
"Идет попытка раскачать государственные предприятия. То есть … идет попытка противопоставить работника и государство и вывести это именно в плоскость того, чему учил когда-то своих соратников Владимир Ильич Ленин. Только он боролся за справедливость для угнетенных. Кто кого угнетает здесь? Зачем вытаскивать старые рецепты?" - сказал Головченко в эфире телеканала ОНТ.
Как отметил премьер, когда происходит отрезвление от первых эмоций, "становится абсолютно понятно, что теряется, а что приобретается".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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