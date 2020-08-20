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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068837.html
Премьер Белоруссии считает, что народ не пойдет на жесткие силовые акции
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусы не тот народ, который массово пойдет на жесткие силовые акции. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:01
2020-08-20T22:01
протесты в белоруссии
светлана тихановская
роман головченко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что белорусы не тот народ, который массово пойдет на жесткие силовые акции."На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается заработная плата и так далее. Поэтому вот здесь, наверное, скрыты те самые важные нюансы, о которых забывают, призывая наших людей к забастовке. Я это ощутил на себе, когда лично окунулся в общение с трудовыми коллективами. На первой волне, когда осуществлялись эти вбросы, когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, белорусы не тот народ, который массово пойдет в какие-то жесткие силовые акции... Был сделан второй ход – без того, чтобы поднять коллективы, не получится подавить власть, подавить волю государства", - заявил Головченко в четверг в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html
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светлана тихановская, роман головченко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии считает, что народ не пойдет на жесткие силовые акции

22:01 20.08.2020
870
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусы не тот народ, который массово пойдет на жесткие силовые акции.
"На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается заработная плата и так далее. Поэтому вот здесь, наверное, скрыты те самые важные нюансы, о которых забывают, призывая наших людей к забастовке. Я это ощутил на себе, когда лично окунулся в общение с трудовыми коллективами. На первой волне, когда осуществлялись эти вбросы, когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, белорусы не тот народ, который массово пойдет в какие-то жесткие силовые акции... Был сделан второй ход – без того, чтобы поднять коллективы, не получится подавить власть, подавить волю государства", - заявил Головченко в четверг в эфире телеканала ОНТ.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
Вчера, 19:57Протесты в Белоруссии
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоман ГоловченкоБелоруссияВ мире
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