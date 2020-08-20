https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068837.html

Премьер Белоруссии считает, что народ не пойдет на жесткие силовые акции

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусы не тот народ, который массово пойдет на жесткие силовые акции. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:01

2020-08-20T22:01

2020-08-20T22:01

протесты в белоруссии

светлана тихановская

роман головченко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что белорусы не тот народ, который массово пойдет на жесткие силовые акции."На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается заработная плата и так далее. Поэтому вот здесь, наверное, скрыты те самые важные нюансы, о которых забывают, призывая наших людей к забастовке. Я это ощутил на себе, когда лично окунулся в общение с трудовыми коллективами. На первой волне, когда осуществлялись эти вбросы, когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, белорусы не тот народ, который массово пойдет в какие-то жесткие силовые акции... Был сделан второй ход – без того, чтобы поднять коллективы, не получится подавить власть, подавить волю государства", - заявил Головченко в четверг в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман головченко, белоруссия, в мире