https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068045.html

Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Россией

Минск на фоне мировой войны за рынки не может отказаться от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T21:27

2020-08-20T21:27

2020-08-20T21:41

союзное государство

роман головченко

россия

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> на фоне мировой войны за рынки не может отказаться от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Естественно, сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. Значит, а мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений? Да, действительно, всякое случается в российско-белорусских отношениях, экономические споры", - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.По его словам, никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость Белоруссии как государства."Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Белоруссии и руководством <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Поэтому все остальное - это наносное", - добавил Головченко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html

Шампунь для Мозга То есть, если б не мировая война за рынки, то можно было бы отказаться от сотрудничества с Россией? Интересная позиция и нового, только что назначенного премьера. Объяснение, так и брызжет союзностью государства. 17

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, белоруссия, в мире