Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068045.html
Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Россией
Минск на фоне мировой войны за рынки не может отказаться от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:27
2020-08-20T21:41
союзное государство
роман головченко
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_0:0:2901:1633_1400x0_80_0_0_465c9bb672bec91ca1813906d9803cec.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> на фоне мировой войны за рынки не может отказаться от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Естественно, сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. Значит, а мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений? Да, действительно, всякое случается в российско-белорусских отношениях, экономические споры", - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.По его словам, никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость Белоруссии как государства."Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Белоруссии и руководством <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Поэтому все остальное - это наносное", - добавил Головченко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html
То есть, если б не мировая война за рынки, то можно было бы отказаться от сотрудничества с Россией? Интересная позиция и нового, только что назначенного премьера. Объяснение, так и брызжет союзностью государства.
17
12
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_323fa7d594bc65d79b7e302b1cbdb11e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, россия, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Россией

21:27 20.08.2020 (обновлено: 21:41 20.08.2020)
3578
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Минск на фоне мировой войны за рынки не может отказаться от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Естественно, сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. Значит, а мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений? Да, действительно, всякое случается в российско-белорусских отношениях, экономические споры", - сказал Головченко в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость Белоруссии как государства.
"Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Белоруссии и руководством Российской Федерации. Поэтому все остальное - это наносное", - добавил Головченко.
Участники акции протеста у метро Пушкинская в Минске
Вчера, 13:00Сказано в эфире
Как протесты в Белоруссии могут сказаться на экономике России?Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее 500 млн долларов, считают в Минске. В эфире радио Sputnik гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал, как эти потери могут сказаться на российской экономике.
701580110
Обсудить 12
Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
То есть, если б не мировая война за рынки, то можно было бы отказаться от сотрудничества с Россией? Интересная позиция и нового, только что назначенного премьера. Объяснение, так и брызжет союзностью государства.
20 августа, 21:32
ШдШампунь для Мозга
1410002
Рекомендуем
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии
Роман Головченко
Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
"Откровенный плагиат". Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Рабочие Минского автомобильного завода на акции протеста в Минске
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Говорить о доминировании России в ЕАЭС неверно, заявил премьер Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Ситуация в Белоруссии практически нормализовалась, считает премьер
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель
Общегражданский марш За свободу в Минске
Премьер Белоруссии считает, что народ не пойдет на жесткие силовые акции
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский после слушаний в Пресненском суде
Адвокат оценил показания слепого на один глаз свидетеля по делу Ефремова
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Премьер Белоруссии заявил о незначительности забастовок на предприятиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния