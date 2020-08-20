https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068045.html
Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Россией
Минск на фоне мировой войны за рынки не может отказаться от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:27
2020-08-20T21:27
2020-08-20T21:41
союзное государство
роман головченко
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> на фоне мировой войны за рынки не может отказаться от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>."Естественно, сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. Значит, а мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений? Да, действительно, всякое случается в российско-белорусских отношениях, экономические споры", - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.По его словам, никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость Белоруссии как государства."Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Белоруссии и руководством <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Поэтому все остальное - это наносное", - добавил Головченко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html
Шампунь для Мозга
То есть, если б не мировая война за рынки, то можно было бы отказаться от сотрудничества с Россией? Интересная позиция и нового, только что назначенного премьера. Объяснение, так и брызжет союзностью государства.
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россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, белоруссия, в мире