https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео, где подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ рассказал, что послушал... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:57
2020-08-20T19:57
2020-08-20T20:21
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> опубликовал видео, где подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a> рассказал, что послушал провокаторов, которые использовали его как "пушечное мясо"."Действительно перегибает и действительно хватит сталкивать нас лбами друг с другом. Хочешь повоевать, приезжай и покажи, какой ты воин на самом деле, тогда, возможно, я тебя послушаю, если ты приедешь и докажешь своими действиями, что ты прямо освободитель и герой. А не так, что ты будешь набрасывать постоянно… Потом наутро ты читаешь от NEXTA: "о, давайте, мы почти победили", да какое, никто не воюет, нету войны", - говорит подозреваемый на видео в Telegram СК Белоруссии. Он отметил, что от NEXTA "исходят точки сбора, памятки, как одеваться, что делать"."Не знаю, где он находится, но действует он действительно неправильно. Провоцируя своими вбросами периодически, что заводы стоят у него, и ребята мы победили, ОМОН лежит, и ОМОН сдается. А вот так выпускать нас как пушечное мясо… Вот также и я тут сижу... Вроде вышел на улицу, а вроде такой прямо революционер и воин, оказывается. А всё из-за подобных вбросов", - говорит подозреваемый на видео.Видео подписано - "Подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ рассказал о тех, "благодаря" кому он оказался в эпицентре событий".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576064462.html
https://ria.ru/20200813/1575763036.html
Alex Smolov
Кто то еще верит этим демократам Ау скакуны.
47
Че Гевара
Демократам может и не верят, а вот Лукашенка себя показал в не очень выгодном свете. Ему надо многое менять в своих подходах к народу , не только лупить. Может как-то открытые линии делать, для общения с простыми людми, переставать уже быть барином среди холопов ...
16
10
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Как пушечное мясо": признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
Подозреваемый в участии в беспорядках в Минске и угоне грузовика, которым поток была перекрыта дорога, заявил на допросе в СК, что послушал провокаторов, которые использовали его как "пушечное мясо".
2020-08-20T19:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Следственный комитет Белоруссии
опубликовал видео, где подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ
рассказал, что послушал провокаторов, которые использовали его как "пушечное мясо".
"Действительно перегибает и действительно хватит сталкивать нас лбами друг с другом. Хочешь повоевать, приезжай и покажи, какой ты воин на самом деле, тогда, возможно, я тебя послушаю, если ты приедешь и докажешь своими действиями, что ты прямо освободитель и герой. А не так, что ты будешь набрасывать постоянно… Потом наутро ты читаешь от NEXTA: "о, давайте, мы почти победили", да какое, никто не воюет, нету войны", - говорит подозреваемый на видео в Telegram СК Белоруссии. Он отметил, что от NEXTA "исходят точки сбора, памятки, как одеваться, что делать".
"Не знаю, где он находится, но действует он действительно неправильно. Провоцируя своими вбросами периодически, что заводы стоят у него, и ребята мы победили, ОМОН лежит, и ОМОН сдается. А вот так выпускать нас как пушечное мясо… Вот также и я тут сижу... Вроде вышел на улицу, а вроде такой прямо революционер и воин, оказывается. А всё из-за подобных вбросов", - говорит подозреваемый на видео.
Видео подписано - "Подозреваемый в участии в массовых беспорядках и угоне автомобиля МАЗ рассказал о тех, "благодаря" кому он оказался в эпицентре событий".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.