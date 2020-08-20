https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576061653.html

Глава МИД Эстонии обсудил с Тихановской происходящее в Белоруссии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел телефонный разговор с баллотировавшейся на президентских выборах в Белоруссии Светланой Тихановской,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:41

2020-08-20T18:41

2020-08-20T18:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

урмас рейнсалу

александр лукашенко

эстония

белоруссия

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Эстонии <a href="https://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu" target="_blank">Урмас Рейнсалу</a> провел телефонный разговор с баллотировавшейся на президентских выборах в Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>, подчеркнув необходимость найти решение кризиса в Белоруссии посредством политического диалога, сообщила в четверг пресс-служба МИД.Рейнсалу также выразил обеспокоенность в связи с новостью о возбуждении уголовного дела в отношении членов Координационного совета Белоруссии. Светлана Тихановская поблагодарила Эстонское государство за поддержку в мирном разрешении кризиса в Белоруссии, защите демократии и прав человека.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг <a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank">генпрокуратура Белоруссии</a> в связи с созданием Координационного совета оппозиции Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, урмас рейнсалу, александр лукашенко, эстония, белоруссия, в мире