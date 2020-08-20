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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576061653.html
Глава МИД Эстонии обсудил с Тихановской происходящее в Белоруссии
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел телефонный разговор с баллотировавшейся на президентских выборах в Белоруссии Светланой Тихановской,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:41
2020-08-20T18:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
урмас рейнсалу
александр лукашенко
эстония
белоруссия
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 20 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Эстонии <a href="https://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu" target="_blank">Урмас Рейнсалу</a> провел телефонный разговор с баллотировавшейся на президентских выборах в Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>, подчеркнув необходимость найти решение кризиса в Белоруссии посредством политического диалога, сообщила в четверг пресс-служба МИД.Рейнсалу также выразил обеспокоенность в связи с новостью о возбуждении уголовного дела в отношении членов Координационного совета Белоруссии. Светлана Тихановская поблагодарила Эстонское государство за поддержку в мирном разрешении кризиса в Белоруссии, защите демократии и прав человека.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг <a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank">генпрокуратура Белоруссии</a> в связи с созданием Координационного совета оппозиции Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, урмас рейнсалу, александр лукашенко, эстония, белоруссия, в мире

Глава МИД Эстонии обсудил с Тихановской происходящее в Белоруссии

18:41 20.08.2020
610
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
ХЕЛЬСИНКИ, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провел телефонный разговор с баллотировавшейся на президентских выборах в Белоруссии Светланой Тихановской, подчеркнув необходимость найти решение кризиса в Белоруссии посредством политического диалога, сообщила в четверг пресс-служба МИД.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу со Светланой Тихановской, баллотировавшейся на президентских выборах в Белоруссии. Рейнсалу объяснил точку зрения Эстонии и подчеркнул необходимость найти решение кризиса в Беларуси посредством политического диалога, который приведет к новым и свободным выборам", - говорится в сообщении.

Рейнсалу также выразил обеспокоенность в связи с новостью о возбуждении уголовного дела в отношении членов Координационного совета Белоруссии. Светлана Тихановская поблагодарила Эстонское государство за поддержку в мирном разрешении кризиса в Белоруссии, защите демократии и прав человека.
Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
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В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяУрмас РейнсалуАлександр ЛукашенкоЭстонияБелоруссияВ мире
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