https://ria.ru/20200820/1576066190.html

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

Лидер стачкома МАЗа Евгений Бохвалов задержан в четверг сотрудниками милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минска. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:25

2020-08-20T20:25

2020-08-20T20:42

светлана тихановская

роман головченко

беларуськалий

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

минский автомобильный завод

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Лидер стачкома <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>а Евгений Бохвалов задержан в четверг сотрудниками милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>."Подтверждаем, что он задержан сотрудниками милиции сегодня", - отметили в пресс-службе, пояснив, что об обстоятельствах задержания будет сообщено позже.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире