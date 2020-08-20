Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576066190.html
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
Лидер стачкома МАЗа Евгений Бохвалов задержан в четверг сотрудниками милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минска. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:25
2020-08-20T20:42
светлана тихановская
роман головченко
беларуськалий
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904128_0:103:3267:1941_1400x0_80_0_0_3f3af9807bf4b761ac6944147288701a.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Лидер стачкома <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>а Евгений Бохвалов задержан в четверг сотрудниками милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>."Подтверждаем, что он задержан сотрудниками милиции сегодня", - отметили в пресс-службе, пояснив, что об обстоятельствах задержания будет сообщено позже.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576065136.html
"Недолго музыка играла, недолго фраер пировал
76
Расстрел......
58
21
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904128_272:0:2996:2043_1400x0_80_0_0_1a3d1d5b6d9c0ee58a848d3eeb39aa46.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

20:25 20.08.2020 (обновлено: 20:42 20.08.2020)
11451
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРабочие Минского автомобильного завода на акции протеста в Минске
Рабочие Минского автомобильного завода на акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Лидер стачкома МАЗа Евгений Бохвалов задержан в четверг сотрудниками милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минска.
"Подтверждаем, что он задержан сотрудниками милиции сегодня", - отметили в пресс-службе, пояснив, что об обстоятельствах задержания будет сообщено позже.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
Вчера, 19:57Протесты в Белоруссии
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
240235629
Обсудить 21
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоман ГоловченкоБеларуськалийАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияМинский автомобильный заводВ мире
Популярные комментарии
"Недолго музыка играла, недолго фраер пировал
20 августа, 20:36
Чипалина Лукин
54500017
Расстрел......
20 августа, 20:33
Арсений Новиков
231600217
Рекомендуем
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель
Участники акции протеста у центральной проходной Минского тракторного завода
В Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Мэр Минска призвал горожан не ходить на несанкционированные акции
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
Бывшая участница КС Белоруссии заявила, что испугалась пыток
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Роман Головченко
Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Россией
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния