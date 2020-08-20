https://ria.ru/20200820/1576040324.html
МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G
Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:56
2020-08-20T14:56
2020-08-20T15:43
томский университет систем управления и радиоэлектроники
томский государственный университет
мтс
томск
томская область
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".На презентации пиковая скорость при видеозвонках и скачивании приложений достигала двух гигабит в секунду.Администрация <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, МТС, ТУСУР и "Микран" будут сотрудничать при разработке отечественных 5G-радиомодулей, добавили в компании.В конце июля МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.Технологии 5G в РоссииТехнология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая скорость обмена данными.Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждают уже давно. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц.
https://ria.ru/20200707/1573944746.html
https://ria.ru/20200805/1575379443.html
томск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томский университет систем управления и радиоэлектроники, томский государственный университет, мтс, томск, томская область, технологии
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Компания МТС
сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
"Сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц и обеспечивает indoor-сигналом две пилотные зоны: бизнес-инкубатор ТУСУРа и производственные площадки завода "Микран", — уточнил сотовый оператор.
На презентации пиковая скорость при видеозвонках и скачивании приложений достигала двух гигабит в секунду.
Администрация Томской области
, МТС, ТУСУР и "Микран" будут сотрудничать при разработке отечественных 5G-радиомодулей, добавили в компании.
В конце июля МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.
Технологии 5G в России
Технология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая скорость обмена данными.
Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждают уже давно. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц.