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МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G
Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:56
2020-08-20T15:43
томский университет систем управления и радиоэлектроники
томский государственный университет
мтс
томск
томская область
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".На презентации пиковая скорость при видеозвонках и скачивании приложений достигала двух гигабит в секунду.Администрация <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, МТС, ТУСУР и "Микран" будут сотрудничать при разработке отечественных 5G-радиомодулей, добавили в компании.В конце июля МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.Технологии 5G в РоссииТехнология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая скорость обмена данными.Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждают уже давно. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц.
https://ria.ru/20200707/1573944746.html
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томский университет систем управления и радиоэлектроники, томский государственный университет, мтс, томск, томская область, технологии

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

14:56 20.08.2020 (обновлено: 15:43 20.08.2020)
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© Фото : сайт Администрации Томской области/Игорь КрамаренкоЦеремония запуска пилотной сети 5G МТС в Томске
Церемония запуска пилотной сети 5G МТС в Томске
© Фото : сайт Администрации Томской области/Игорь Крамаренко
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
"Сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц и обеспечивает indoor-сигналом две пилотные зоны: бизнес-инкубатор ТУСУРа и производственные площадки завода "Микран", — уточнил сотовый оператор.
На презентации пиковая скорость при видеозвонках и скачивании приложений достигала двух гигабит в секунду.
Администрация Томской области, МТС, ТУСУР и "Микран" будут сотрудничать при разработке отечественных 5G-радиомодулей, добавили в компании.
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В конце июля МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Технологии 5G в России

Технология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая скорость обмена данными.
Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждают уже давно. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц.
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Томский университет систем управления и радиоэлектроникиТомский государственный университетМТСТомскТомская областьТехнологии
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