https://ria.ru/20200820/1576040324.html

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:56

2020-08-20T14:56

2020-08-20T15:43

томский университет систем управления и радиоэлектроники

томский государственный университет

мтс

томск

томская область

технологии

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".На презентации пиковая скорость при видеозвонках и скачивании приложений достигала двух гигабит в секунду.Администрация <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, МТС, ТУСУР и "Микран" будут сотрудничать при разработке отечественных 5G-радиомодулей, добавили в компании.В конце июля МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.Технологии 5G в РоссииТехнология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая скорость обмена данными.Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждают уже давно. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц.

https://ria.ru/20200707/1573944746.html

https://ria.ru/20200805/1575379443.html

томск

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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томский университет систем управления и радиоэлектроники, томский государственный университет, мтс, томск, томская область, технологии