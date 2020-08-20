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https://ria.ru/20200820/1576029686.html
Слуцкий осудил заявление Госдепа о санкциях против Ирана
Заявление Госдепа о возврате санкций ООН против Ирана находится за гранью всех норм международного права, считает глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:24
2020-08-20T12:24
леонид слуцкий
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
дональд трамп
иран
сша
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Заявление Госдепа о возврате санкций ООН против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> находится за гранью всех норм международного права, считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН. Госдеп сообщал, что санкции против Ирана будут включать запрет на обогащение урана. Помпео же сообщил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями."Заявление Госдепа о возврате санкций против Ирана - за гранью всех норм международного права. Получается, США в уведомительном порядке намерены возобновить антииранские рестрикции, против чего в минувшую пятницу проголосовал Совбез ООН? Кроме того поступают угрозы экстерриториальных санкций против России и Китая за отказ идти на поводу навязываемых Вашингтоном решений", - заявил Слуцкий журналистам.Он подчеркнул, что наглая, циничная и агрессивная политика по продвижению американской гегемонии должна наконец получить достойный отпор со стороны всех остальных участников совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) по Ирану, в том числе европейских партнеров."Неприемлемо, когда одна страна в одностороннем порядке выходит из международных соглашений, одобренных резолюцией СБ ООН, а затем пытается диктовать с помощью санкционной дубины. Соединенные Штаты пошли на слом иранской ядерной сделки, наплевав на многолетние дипломатические усилия и откровенно провоцируя Иран. Теперь они потеряли всякое право рассуждать о выполнении СВПД Тегераном", - заключил Слуцкий.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого должно было полностью снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против ИРИ на тот случай, если Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм "snapback"). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
https://ria.ru/20200820/1576025639.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575912590.html
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леонид слуцкий, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, дональд трамп, иран, сша

Слуцкий осудил заявление Госдепа о санкциях против Ирана

12:24 20.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заявление Госдепа о возврате санкций ООН против Ирана находится за гранью всех норм международного права, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майк Помпео по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН. Госдеп сообщал, что санкции против Ирана будут включать запрет на обогащение урана. Помпео же сообщил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями.
"Заявление Госдепа о возврате санкций против Ирана - за гранью всех норм международного права. Получается, США в уведомительном порядке намерены возобновить антииранские рестрикции, против чего в минувшую пятницу проголосовал Совбез ООН? Кроме того поступают угрозы экстерриториальных санкций против России и Китая за отказ идти на поводу навязываемых Вашингтоном решений", - заявил Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что наглая, циничная и агрессивная политика по продвижению американской гегемонии должна наконец получить достойный отпор со стороны всех остальных участников совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, в том числе европейских партнеров.
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"Неприемлемо, когда одна страна в одностороннем порядке выходит из международных соглашений, одобренных резолюцией СБ ООН, а затем пытается диктовать с помощью санкционной дубины. Соединенные Штаты пошли на слом иранской ядерной сделки, наплевав на многолетние дипломатические усилия и откровенно провоцируя Иран. Теперь они потеряли всякое право рассуждать о выполнении СВПД Тегераном", - заключил Слуцкий.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого должно было полностью снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против ИРИ на тот случай, если Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм "snapback"). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
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Леонид СлуцкийСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоДональд ТрампИранСША
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