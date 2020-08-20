https://ria.ru/20200820/1576023260.html

Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что не считает нужным опасаться в республике уголовного... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T11:16

2020-08-20T11:16

2020-08-20T11:16

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил РИА Новости, что не считает нужным опасаться в республике уголовного преследования, но есть опасения быть задержанным.Он отметил, что помимо, поступающих в его адрес угроз, ночью его частный дом, который расположен недалеко от Минска, облили краской."Таким образом из меня пытаются сделать … человека националистических взглядов, шовинистических и так далее, что абсолютно не соответствует действительности. Кто меня знает – знает мою позицию и подходы. С другой стороны, на меня пытаются оказать психологическое давление", - добавил собеседник агентства.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.Латушко, который до недавнего времени возглавлял в Минске государственный Купаловский театр, стал одним из первых высокопоставленных представителей бюджетной сферы, кто открыто осудил применение силовых методов при подавлении в стране протестов. После этого власти уволили его из театра и Латушко присоединился к оппозиционному КС. Ранее он работал в госаппарате Белоруссии на различных должностях, в том числе занимал должность министра культуры и посла во Франции.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

Ярослав Погодин Оно и понятно. Доброй дороги в Польшу или Литву... )) 18

Егор Панкратов Беги))))))) 13

5

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире