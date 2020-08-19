https://ria.ru/20200819/1576005623.html

Росстат рассказал, какие продукты подорожали больше всего

Сахар в России с 11 по 17 августа продолжил дорожать, но меньшими темпами, чем неделей ранее, также не перестали дешеветь яблоки и морковь, однако немного... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:38

2020-08-19T19:38

2020-08-19T19:38

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сахар в России с 11 по 17 августа продолжил дорожать, но меньшими темпами, чем неделей ранее, также не перестали дешеветь яблоки и морковь, однако немного выросли цены на гречку, следует из сообщения <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>."За период с 11 по 17 августа 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок - на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 7 субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> - на 2,3%, <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> - на 2,2%. В Чеченской Республике сахар-песок подешевел на 2,8%", - говорится в сообщении. Неделей ранее, с 4 по 10 августа, сахар подорожал на 1%.Среди других продуктов с 11 по 17 августа выросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), сливочное масло, хлеб, обед в столовой, кафе или закусочной (на 0,2%). Одновременно на 0,5% подешевело пшено, на 0,3% - стерилизованное молоко, на 0,2% - сметана, куриные яйца и макаронные изделия.Цены на гречку увеличились на 0,2%, тогда как с 4 по 10 августа они снизились на 0,1%. Рис на отчетной неделе подешевел на 0,1% (неделей ранее наблюдался рост цен на 0,2%)."Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,2%, в том числе на картофель - на 4,8%, лук репчатый - на 3,5%", - добавляет статистическое ведомство. Свежая белокочанная капуста подешевела на 2,4%, морковь - на 2,8%, огурцы - на 2,7%, помидоры - на 3%, яблоки - на 3,2%.За предыдущий отчетный период картофель подешевел на 4,6%, капуста - на 1,5%, лук - на 3,8%, морковь - на 0,8%. Цены на свежие огурцы тогда снизились на 3,3%, помидоры - на 3,9%, яблоки - на 2,4%.

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575862818.html

https://rsport.ria.ru/20200814/1575788443.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика