https://ria.ru/20200819/1575999480.html

В Киеве прошла акция в поддержку ребенка, недопущенного на "Евровидение"

Акция с требованием уволить главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию, а также в поддержку Максима Ткачука, которому... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:57

2020-08-19T17:57

2020-08-19T17:57

евровидение-2020

киев

украина

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575999480.jpg?1597849051

<strong>КИЕВ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Акция с требованием уволить главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию, а также в поддержку Максима Ткачука, которому отказали в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020", прошла в Киеве, сообщает в среду интернет-издание <a href="https://strana.ua/news/285072-v-kieve-piketirujut-ofis-notu-v-podderzhku-12-letneho-pevtsa-siroty-tkachuka.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Страна.ua".</a>Ранее НОТУ отказала в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020" Максиму Ткачуку. По информации партии, несмотря на большое количество голосов за видеозапись песни Ткачука на отборе, его убрали с сайта. Весной Ткачук на песенном конкурсе в Великобритании, который в этом году был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне, исполнил песню "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики". После этого школьника затравили на родине. На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями". Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что Ткачуку отказали в регистрации не из-за исполнения песни "Смуглянка", а по причине того, что конкурс был организован при поддержке РФ, что противоречит правилам отбора в стране."В Киеве несколько десятков человек вышли под офис Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) с требованием уволить председателя правления Зураба Аласанию. Поводом к протесту послужил скандал, разгоревшийся вокруг нацотбора на "Детское Евровидение" из-за аннулирования конкурсной заявки 12-летнего певца-сироты Максима Ткачука", - говорится в сообщении.По данным СМИ, активисты поддерживают Ткачука. Во время акции они пели песню "Смуглянка" и кричали "Позор чиновникам!". Также активисты требовали позволить Ткачуку участвовать в нацотборе на "Детское Евровидение".С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575941254.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2020, киев, украина