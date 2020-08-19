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В Киеве прошла акция в поддержку ребенка, недопущенного на "Евровидение"
Акция с требованием уволить главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию, а также в поддержку Максима Ткачука, которому... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:57
2020-08-19T17:57
евровидение-2020
киев
украина
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<strong>КИЕВ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Акция с требованием уволить главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию, а также в поддержку Максима Ткачука, которому отказали в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020", прошла в Киеве, сообщает в среду интернет-издание <a href="https://strana.ua/news/285072-v-kieve-piketirujut-ofis-notu-v-podderzhku-12-letneho-pevtsa-siroty-tkachuka.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Страна.ua".</a>Ранее НОТУ отказала в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020" Максиму Ткачуку. По информации партии, несмотря на большое количество голосов за видеозапись песни Ткачука на отборе, его убрали с сайта. Весной Ткачук на песенном конкурсе в Великобритании, который в этом году был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне, исполнил песню "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики". После этого школьника затравили на родине. На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями". Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что Ткачуку отказали в регистрации не из-за исполнения песни "Смуглянка", а по причине того, что конкурс был организован при поддержке РФ, что противоречит правилам отбора в стране."В Киеве несколько десятков человек вышли под офис Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) с требованием уволить председателя правления Зураба Аласанию. Поводом к протесту послужил скандал, разгоревшийся вокруг нацотбора на "Детское Евровидение" из-за аннулирования конкурсной заявки 12-летнего певца-сироты Максима Ткачука", - говорится в сообщении.По данным СМИ, активисты поддерживают Ткачука. Во время акции они пели песню "Смуглянка" и кричали "Позор чиновникам!". Также активисты требовали позволить Ткачуку участвовать в нацотборе на "Детское Евровидение".С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575941254.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение-2020, киев, украина

В Киеве прошла акция в поддержку ребенка, недопущенного на "Евровидение"

17:57 19.08.2020
857
КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Акция с требованием уволить главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию, а также в поддержку Максима Ткачука, которому отказали в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020", прошла в Киеве, сообщает в среду интернет-издание "Страна.ua".
Ранее НОТУ отказала в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020" Максиму Ткачуку. По информации партии, несмотря на большое количество голосов за видеозапись песни Ткачука на отборе, его убрали с сайта. Весной Ткачук на песенном конкурсе в Великобритании, который в этом году был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне, исполнил песню "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики". После этого школьника затравили на родине. На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями". Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что Ткачуку отказали в регистрации не из-за исполнения песни "Смуглянка", а по причине того, что конкурс был организован при поддержке РФ, что противоречит правилам отбора в стране.
"В Киеве несколько десятков человек вышли под офис Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) с требованием уволить председателя правления Зураба Аласанию. Поводом к протесту послужил скандал, разгоревшийся вокруг нацотбора на "Детское Евровидение" из-за аннулирования конкурсной заявки 12-летнего певца-сироты Максима Ткачука", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, активисты поддерживают Ткачука. Во время акции они пели песню "Смуглянка" и кричали "Позор чиновникам!". Также активисты требовали позволить Ткачуку участвовать в нацотборе на "Детское Евровидение".
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Флаг Украины
18 августа, 15:27Сказано в эфире
Все те же на манеже. Почему в гостелерадио Украины вызывают психиатраОппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра из-за ситуации с 12-летним Максимом Ткачуком, которого лишили возможности участвовать в детском песенном конкурсе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Юрий Кот.
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Евровидение-2020КиевУкраина
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