https://ria.ru/20200819/1575987182.html
Лукашенко дал поручения МИД и силовикам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Совбеза страны дал поручения Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Комитету... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:57
2020-08-19T14:57
2020-08-19T15:16
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> по итогам заседания Совбеза страны дал поручения Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Комитету государственной безопасности Белоруссии.МИД страны поручено проинформировать западных партнеров, в том числе канцлера <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелу Меркель</a> и президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>, о ситуации в республике и предупредить об ответственности за беспорядки."Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и (Анджей) Дуда (президент <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>), и (Гитанас) Науседа (лидер <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>), и другие, и (Владимир) Зеленский (президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>). Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, и предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - приводит слова Лукашенко <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045505589/Granitsy-besporyadki-i-rabotniki-gosTV-Lukashenko-narezal-zadachi-na-Sovbeze.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Министерству внутренних дел Александр Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, и особенно в столице. "В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - заявил белорусский президент.Комитету государственной безопасности поручается выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Белоруссии.Глава государства отметил, что, с одной стороны, и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять. "Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Лукашенко.Президент также потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования и угроз улицы". "Защитить рабочие коллективы - не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации", - сказал глава государства.Он добавил, что у сотрудников государственных СМИ не будет шанса уйти, а потом вернуться. "Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна", - добавил президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
https://ria.ru/20200819/1575977078.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Deyn Donovan
Будут снова винтить всех подряд и пытать? И обвинять всех, кроме себя, родимых.
30
Деда Паша
Григорьевич..! А что ты раньше этого не делал..?
27
13
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 19 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
по итогам заседания Совбеза страны дал поручения Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и Комитету государственной безопасности Белоруссии.
МИД страны поручено проинформировать западных партнеров, в том числе канцлера Германии Ангелу Меркель
и президента Франции Эммануэля Макрона
, о ситуации в республике и предупредить об ответственности за беспорядки.
"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и (Анджей) Дуда (президент Польши
), и (Гитанас) Науседа (лидер Литвы
), и другие, и (Владимир) Зеленский (президент Украины
). Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, и предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь
.
Министерству внутренних дел Александр Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, и особенно в столице.
"В Минске
не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - заявил белорусский президент.
Комитету государственной безопасности поручается выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Белоруссии.
"Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Глава государства отметил, что, с одной стороны, и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять. "Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Лукашенко.
Президент также потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования и угроз улицы". "Защитить рабочие коллективы - не только рабочих фабрик и заводов, но и другие коллективы, организации (в их адрес сыплются угрозы), коллективы средств массовой информации", - сказал глава государства.
Он добавил, что у сотрудников государственных СМИ не будет шанса уйти, а потом вернуться. "Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна", - добавил президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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