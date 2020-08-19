https://ria.ru/20200819/1575979378.html

Крупные нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту на планы Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД). Об этом пишет... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:15

2020-08-19T13:15

2020-08-19T13:53

нефть

александр дюков

министерство финансов рф (минфин россии)

газпром нефть

игорь сечин

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту на планы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД). Об этом пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4458859" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на письмо топ-менеджеров компаний.Письмо подписали <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>"), <a href="http://ria.ru/person_Vagit_Alekperov/" target="_blank" data-auto="true">Вагит Алекперов</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>"), <a href="http://ria.ru/person_AleksandrDjukov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дюков</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефть</a>"), <a href="http://ria.ru/person_Nail_Maganov/" target="_blank" data-auto="true">Наиль Маганов</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефть</a>") и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kudrjashov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудряшов</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Zarubezhneft/" target="_blank" data-auto="true">Зарубежнефть</a>"). Они отмечают, что Минфин снова "изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности".Речь идет о поправках по пересмотру параметров НДД в нефтяной отрасли — таким образом Минфин намерен вернуть за три года около 200 миллиардов рублей, которые, как считают в министерстве, бюджет недополучил в 2019 году, после того как некоторые месторождения перешли на этот налог.В отрасли ожидали, что оценку эффективности налога и корректировку его условий проведут через пять лет после начала эксперимента (с 2019 года). Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 миллиардов рублей. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД они оценивают в 180 миллиардов рублей, хотя бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывают, замечает газета.По данным Коммерсанта", <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил профильному вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Борисову</a> рассмотреть письмо и представить предложения. В секретариате Борисова, пресс-службе правительства, компаниях и Минфине изданию не ответили.Что такое НДДНалог на добавленный доход в нефтяной отрасли ввели для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин.В отличие от налога на добычу полезных ископаемых, НДД взимают с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Его ставка составляет 50 процентов.Режим НДД заработал с 2019 года для четырех групп участков. Первые две в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения там же.Планы МинфинаТеперь Министерство финансов намерено изменить параметры налога. Соответствующий законопроект оно внесло в правительство 29 июля. Необходимость поправок в Минфине объяснили тем, что за год действия НДД бюджет недополучил 213 миллиардов рублей.Как писал <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4441359" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a>, предлагаемые изменения ухудшают условия НДД для всех групп месторождений — это запрет уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50 процентов за счет переноса исторических убытков (раньше можно было уменьшать ее на 100 процентов), снижение индексации исторических убытков до семи до 16,3 процента в год, а также сокращение размера вычитаемых расходов.Другие изменения ухудшают условия именно для второй группы месторождений: вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.По оценке Минфина, эти меры должны принести в бюджет 87,8 миллиарда рублей в 2021 году и 55,6 миллиарда — в 2022-м. Больше всего от них, пишет "Коммерсант", могут пострадать "Газпром нефть" и "Роснефть", поскольку именно их месторождения входят во вторую группу.Мнение экспертовПредставители экспертного сообщества отнеслись к идее Минфина критически. Как отметил главный стратег "Универ Капитала" Дмитрий Александров, изначально НДД и должен был привести к падению бюджетных поступлений. "Что должно было получиться, то и получилось, и говорить на этом основании, что система не работает, что нужно все вернуть и еще доначислить сверху, — это просто развернуть реформу обратно. Очередной повод для недоверия налоговому регулированию. Это очень плохо для инвестиционного планирования", — сказал он.Президент фонда Института энергетики и финансов Марсель Салихов полагает, что говорить об эффективности НДД пока рано, так как он вступил в действие только в прошлом году. С ним соглашается генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций "Ассонефть" Елена Корзун, напомнившая, что на эксперимент отвели несколько лет. "Ситуация этого года очень сложная — сошлись и падение цен, и падение спроса, и вирус. Поэтому я считаю, что никаких выводов делать было нельзя", — сказала она.По мнению Корзун, в нынешних условиях нельзя ничего менять в налоговой системе, нужно дать до конца сработать договоренностям ОПЕК+ по сокращению добычи. Если налоговые изменения все же произойдут, последствия для нефтяной отрасли будут только отрицательными, убеждена она.Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов отметил, что проблема выработки месторождений действительно существует и скоро участники рынка столкнутся с необходимостью разработки трудноизвлекаемых залежей на месторождениях, которые не позволяют сделать это с той же рентабельностью, с какой нефть добывается сейчас. Для этого потребуется другой налоговый режим.

https://ria.ru/20200430/1570786909.html

https://ria.ru/20200411/1569866921.html

https://ria.ru/20200211/1564528433.html

dekayt Ресурсы должны принадлежать всем гражданам России. Налоги надо повышать и взымать полностью, кто хоть рубльвыведет тот должен пройти по пути Ходорковского. РОст цен на бензин должен быть остановлен и в дальнейшкем должно быть снижение. Тогда к барыгам от нефтянки притензий будет меньше 27

Николай Сергеев Деньги нужны государству. а частники совсем фигеют. и так в бюджет мало около 10% идёт. иногда даже из бюджета обратно выделяют 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефть, александр дюков, министерство финансов рф (минфин россии), газпром нефть, игорь сечин, экономика