Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200819/1575970073.html
Лимиты на добычу охотничьих ресурсов утверждены в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, утверждающее лимиты на добычу охотничьих ресурсов на территории региона, говорится в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:47
2020-08-19T10:47
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_761725e4add8c4239b92045f7914a69e.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> подписал постановление, утверждающее лимиты на добычу охотничьих ресурсов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.В качестве примера он подчеркнул, что лося на территории области можно добыть 929 особей, что составляет 9,56% от общей численности популяции."Следование охотниками указанных норм позволяет соблюдать баланс в живой природе, поддерживать численность популяций охотничьих животных на должном уровне, сохранять и воспроизводить диких животных в условиях заказников", - добавил Разин.
https://ria.ru/20200714/1574307477.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_cab60c4180aaa898d73a4dd361288c02.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Лимиты на добычу охотничьих ресурсов утверждены в Подмосковье

10:47 19.08.2020
926
© Depositphotos / RodimovPavelОхотники в лесу
Охотники в лесу
© Depositphotos / RodimovPavel
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, утверждающее лимиты на добычу охотничьих ресурсов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Квоты установлены по каждому охотничьему угодью с 1 августа 2020 до 1 августа 2021 года. Для Московской области такие квоты устанавливаются на копытных - лося, косулю европейскую, оленя благородного, олень пятнистого, а также на барсука", - приводится цитата главы ведомства Андрея Разина.
В качестве примера он подчеркнул, что лося на территории области можно добыть 929 особей, что составляет 9,56% от общей численности популяции.
"Следование охотниками указанных норм позволяет соблюдать баланс в живой природе, поддерживать численность популяций охотничьих животных на должном уровне, сохранять и воспроизводить диких животных в условиях заказников", - добавил Разин.
Оружейные патроны
14 июля, 03:12
Власти выступили против снижения возраста получения охотничьего билета
100003
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
Свыше 500 несанкционированных свалок ликвидировано в Подмосковье
Клавиатура компьютера
Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры
Денежные купюры и монеты России
В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах
Мост через реку Амур в Хабаровске
Дегтярев предложил восстановить Амур совместно с Китаем
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремова привезли в суд, где сегодня ждут его показаний
Продюсер Яна Рудковская
"Чупа-Чупс": Яну Рудковскую раскритиковали в Сети за странный наряд
Белорусские пограничники
В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
Ольга Бузова х Джаро & Ханза - Mira me Bebe
Новый клип Бузовой меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров
Черногория, Херцег-Нови
Как объехать весь мир с детьми. Пять лайфхаков от путешественников
Южнокорейская k-pop группа BTS и российский музыкант Моргенштерн
Стало известно, кого больше всех слушали россияне в Spotify
Сотрудники пожарно-спасательного центра выводят пожарную технику из гаража
В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд
Американские военные в Сирии
Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами
Ракетные комплексы Ярс
В РВСН заявили о скором перевооружении ракетных полков на новейшее оружие
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния