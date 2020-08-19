https://ria.ru/20200819/1575970073.html

Лимиты на добычу охотничьих ресурсов утверждены в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, утверждающее лимиты на добычу охотничьих ресурсов на территории региона, говорится в... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:47

2020-08-19T10:47

2020-08-19T10:47

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_761725e4add8c4239b92045f7914a69e.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> подписал постановление, утверждающее лимиты на добычу охотничьих ресурсов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.В качестве примера он подчеркнул, что лося на территории области можно добыть 929 особей, что составляет 9,56% от общей численности популяции."Следование охотниками указанных норм позволяет соблюдать баланс в живой природе, поддерживать численность популяций охотничьих животных на должном уровне, сохранять и воспроизводить диких животных в условиях заказников", - добавил Разин.

https://ria.ru/20200714/1574307477.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество