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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575968167.html
У Минского тракторного завода задержали двух человек
У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух участников несанкционированной акции протеста, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:13
2020-08-19T11:27
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух участников несанкционированной акции протеста, сообщило МВД <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>.По данным министерства, один из задержанных — неработающий житель Волковыска.Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких белорусских предприятий вышли на акции протеста. Так, работники МТЗ на собрании с руководством объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> говорил, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.Как писали местные СМИ, сегодня ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. В комментарии для РИА Новости сотрудница пресс-службы завода отметила, что руководство милицию не вызывало. По словам собеседницы агентства, часть работников ушли в отпуск за свой счет: 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с забастовками. Всего на МТЗ числятся более 15 тысяч человек.Протесты после выборовДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Три протестующих погибли. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Особо ржачно когда на МЗКТ который на 99% обеспечивает российский оборонзаказ идут митинги за русофобскую оппозицию. Вы в армии НАТО свои колесные тягачи поставлять собрались?
200
ПРАВИЛЬНО! Ну наконец-то! И всех задержанных в перерывах на обед;) ...на уборку территории и после рабочего дня! А потом их на пикет перед заводом! Не хай пикетируют. И так всегда делать(в помощь уборщикам завода,а в принципе,на благо государства Белоруссия!
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минск
белоруссия
РИА Новости
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

У Минского тракторного завода задержали двух человек

10:13 19.08.2020 (обновлено: 11:27 19.08.2020)
22874
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаботники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 авг — РИА Новости. У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух участников несанкционированной акции протеста, сообщило МВД Белоруссии.
"На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Отдельные граждане не прислушались к призывам", — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, один из задержанных — неработающий житель Волковыска.
Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких белорусских предприятий вышли на акции протеста. Так, работники МТЗ на собрании с руководством объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики Роман Головченко говорил, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.
Как писали местные СМИ, сегодня ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. В комментарии для РИА Новости сотрудница пресс-службы завода отметила, что руководство милицию не вызывало. По словам собеседницы агентства, часть работников ушли в отпуск за свой счет: 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с забастовками. Всего на МТЗ числятся более 15 тысяч человек.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Три протестующих погибли.
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Особо ржачно когда на МЗКТ который на 99% обеспечивает российский оборонзаказ идут митинги за русофобскую оппозицию. Вы в армии НАТО свои колесные тягачи поставлять собрались?
19 августа, 11:02
Spiridonov Aleksei
1382100140
ПРАВИЛЬНО! Ну наконец-то! И всех задержанных в перерывах на обед;) ...на уборку территории и после рабочего дня! А потом их на пикет перед заводом! Не хай пикетируют. И так всегда делать(в помощь уборщикам завода,а в принципе,на благо государства Белоруссия!
19 августа, 10:22
Aleksandr63s
137710247
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