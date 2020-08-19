У Минского тракторного завода задержали двух человек
10:13 19.08.2020 (обновлено: 11:27 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаботники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 авг — РИА Новости. У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух участников несанкционированной акции протеста, сообщило МВД Белоруссии.
"На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Отдельные граждане не прислушались к призывам", — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, один из задержанных — неработающий житель Волковыска.
Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких белорусских предприятий вышли на акции протеста. Так, работники МТЗ на собрании с руководством объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики Роман Головченко говорил, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.
Как писали местные СМИ, сегодня ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. В комментарии для РИА Новости сотрудница пресс-службы завода отметила, что руководство милицию не вызывало. По словам собеседницы агентства, часть работников ушли в отпуск за свой счет: 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с забастовками. Всего на МТЗ числятся более 15 тысяч человек.
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Три протестующих погибли.
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