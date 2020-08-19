https://ria.ru/20200819/1575968167.html

У Минского тракторного завода задержали двух человек

У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух участников несанкционированной акции протеста, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:13

2020-08-19T10:13

2020-08-19T11:27

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух участников несанкционированной акции протеста, сообщило МВД <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>.По данным министерства, один из задержанных — неработающий житель Волковыска.Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких белорусских предприятий вышли на акции протеста. Так, работники МТЗ на собрании с руководством объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> говорил, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.Как писали местные СМИ, сегодня ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. В комментарии для РИА Новости сотрудница пресс-службы завода отметила, что руководство милицию не вызывало. По словам собеседницы агентства, часть работников ушли в отпуск за свой счет: 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с забастовками. Всего на МТЗ числятся более 15 тысяч человек.Протесты после выборовДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Три протестующих погибли. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200811/1575647290.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Spiridonov Aleksei Особо ржачно когда на МЗКТ который на 99% обеспечивает российский оборонзаказ идут митинги за русофобскую оппозицию. Вы в армии НАТО свои колесные тягачи поставлять собрались? 200

Aleksandr63s ПРАВИЛЬНО! Ну наконец-то! И всех задержанных в перерывах на обед;) ...на уборку территории и после рабочего дня! А потом их на пикет перед заводом! Не хай пикетируют. И так всегда делать(в помощь уборщикам завода,а в принципе,на благо государства Белоруссия! 194

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире