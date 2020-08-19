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"Яндекс" объединил в одном приложении заказ такси и каршеринг
"Яндекс" запускает приложение Go, которое объединило городские сервисы - заказа такси, еды, транспорта и каршеринга, говорится в сообщении интернет-компании. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:10
2020-08-19T10:10
яндекс.такси
яндекс
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндекс</a>" запускает приложение Go, которое объединило городские сервисы - заказа такси, еды, транспорта и каршеринга, говорится в сообщении интернет-компании.Приложение "Яндекс Go" появится на месте приложения "Яндекс.Такси" (в которое ранее были добавлены "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка") и будет дополнен возможностями каршеринга "Яндекс.Драйв". Новое приложение также интегрирует расписание наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев.Компания отмечает, что вместе с названием изменится интерфейс "Яндекс Go", но останется преемственность со стилем "Яндекс.Такси". На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок - персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" предугадывают, что именно сейчас нужно - добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке".Пользователям приложения "Яндекс.Такси" нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на "Яндекс Go". Сервисы "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений. Для новых пользователей сервис "Яндекс Go" уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.
https://ria.ru/20200730/1575139168.html
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РИА Новости
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яндекс.такси, яндекс, технологии, общество

"Яндекс" объединил в одном приложении заказ такси и каршеринг

10:10 19.08.2020
1259
© РИА Новости / Нина ЗотинаТакси
Такси
© РИА Новости / Нина Зотина
Такси . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Яндекс" запускает приложение Go, которое объединило городские сервисы - заказа такси, еды, транспорта и каршеринга, говорится в сообщении интернет-компании.
Приложение "Яндекс Go" появится на месте приложения "Яндекс.Такси" (в которое ранее были добавлены "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка") и будет дополнен возможностями каршеринга "Яндекс.Драйв". Новое приложение также интегрирует расписание наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев.
"Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, "Яндекс Go" будет использовать все их ключевые технологии. Водители и курьеры, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать "вхолостую" и не будут простаивать в ожидании заказов", - поясняется в сообщении.
Компания отмечает, что вместе с названием изменится интерфейс "Яндекс Go", но останется преемственность со стилем "Яндекс.Такси". На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок - персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" предугадывают, что именно сейчас нужно - добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке".
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Пользователям приложения "Яндекс.Такси" нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на "Яндекс Go". Сервисы "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений. Для новых пользователей сервис "Яндекс Go" уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.
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Яндекс.ТаксиЯндексТехнологииОбщество
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