"Яндекс" объединил в одном приложении заказ такси и каршеринг

"Яндекс" запускает приложение Go, которое объединило городские сервисы - заказа такси, еды, транспорта и каршеринга, говорится в сообщении интернет-компании. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:10

яндекс.такси

яндекс

технологии

общество

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_yandex" target="_blank">Яндекс</a>" запускает приложение Go, которое объединило городские сервисы - заказа такси, еды, транспорта и каршеринга, говорится в сообщении интернет-компании.Приложение "Яндекс Go" появится на месте приложения "Яндекс.Такси" (в которое ранее были добавлены "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка") и будет дополнен возможностями каршеринга "Яндекс.Драйв". Новое приложение также интегрирует расписание наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев.Компания отмечает, что вместе с названием изменится интерфейс "Яндекс Go", но останется преемственность со стилем "Яндекс.Такси". На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок - персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" предугадывают, что именно сейчас нужно - добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке".Пользователям приложения "Яндекс.Такси" нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на "Яндекс Go". Сервисы "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений. Для новых пользователей сервис "Яндекс Go" уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.

