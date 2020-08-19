https://ria.ru/20200819/1575941996.html

Прохладный прием: сеть домов престарелых обвиняют в смерти постояльцев

Частная сеть домов для престарелых "Теплые беседы" работает уже восемь лет, но в последние годы ее деятельность сопровождает череда разбирательств в СК... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:00

2020-08-19T08:27

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Юлия Ахмедова. </strong>Частная сеть домов для престарелых "Теплые беседы" работает уже восемь лет, но в последние годы ее деятельность сопровождает череда разбирательств в <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">СК</a>. Заявления в правоохранительные органы подали родственники пенсионеров, скончавшихся после проживания в двух разных пансионатах сети. По одному из обращений возбуждено уголовное дело, однако за полтора года следствие так и не нашло виновных. В "Теплых беседах" все обвинения отрицают, настаивая, что в обоих случаях пожилые люди поступили к ним уже больными. РИА Новости изучили аргументы сторон.Три года назад москвичка Елена Перфилова поселила свою бабушку — 83-летнюю Нину Кондратьеву — в частный пансионат для пожилых людей "Люберцы" сети "Теплые беседы". Перфилова вместе с матерью на несколько недель уезжала в отпуск, а оставить родственницу больше было не с кем. Пансионат казался им идеальным выходом.Незадолго до этого Кондратьеву выписали из больницы, куда она попала с черепно-мозговой травмой. Ослабленная пожилая женщина нуждалась в постоянном уходе. При этом, по словам Перфиловой, ее бабушка в тот момент шла на поправку и была дееспособна. Однако, проведя три недели в доме престарелых, Кондратьева умерла.Родственники уверены, что в смерти бабушки виноваты сотрудники пансионата, которые не оказали ей надлежащего ухода. Они подали в суд на "Теплые беседы", но его вердикта ждут до сих пор.То ли упала, то ли уронилиПансионат для родственницы Перфилова выбрала не сразу: посетила несколько частных домов престарелых в Подмосковье, чтобы оценить условия. Остановилась на "Люберцах" — лучшем из увиденных вариантов."В основном это были коттеджи за высоким забором, где койки стоят чуть ли не друг на друге, — вспоминает собеседница в разговоре с корреспондентом РИА Новости. — В "Теплых беседах", на первый взгляд, все было куда приличнее. Хотя я тогда вообще ничего не знала про стандарты для таких учреждений. Поэтому отсутствие пандусов и поручней меня не смутило. Да и бабушка сама могла ходить".По словам Перфиловой, когда ее мама приехала забирать бабушку через три недели, ее вывезли на инвалидном кресле. У нее так отчетливо прослушивались хрипы в груди, что даже без медицинского образования можно было заподозрить серьезные проблемы с легкими, утверждает внучка.На следующий день, уже дома, состояние женщины ухудшилось. Скорая увезла Кондратьеву в реанимацию, где она скончалась. У нее зафиксировали отек легких, к чему, как считают врачи, привело обездвиженное состояние.По словам опрошенных РИА Новости медиков, пневмония действительно может развиться, если пожилой человек долго находится без двигательной активности и в ослабленном состоянии.Похоронив родственницу, Перфилова несколько раз обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. В ведомстве долго отвечали отказом, и только спустя два года — в феврале 2019-го — Перфилова добилась возбуждения дела по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По закону виновным в таком преступлении грозит до двух лет тюрьмы.За прошедшие с момента возбуждения полтора года дело, по словам собеседницы, несколько раз передавалось от одного следователя к другому, но виновных в смерти Кондратьевой правоохранители так и не установили."Я три раза давала одни и те же показания. Последний раз мы виделись со следователем в феврале 2020 года, — вспоминает Перфилова. — Тогда она заявила, что не видит состава преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и намерена переквалифицировать дело на статью "Оставление в опасности". Недавно следователь сказала мне по телефону, что дело закрыто"."Родственники говорят совершенно не так, как было"В "Теплых беседах" не считают, что виноваты в смерти клиента. Директор пансионата Дмитрий Рыпалев заявил РИА Новости, что Нина Кондратьева поступила к ним "уже в тяжелом состоянии".То же самое утверждает и бывшая управляющая пансионата в Люберцах Мария Петрова, которая работала там, когда заселялась Кондратьева."Родственники говорят совершенно не так, как было на самом деле, — говорит Петрова. — Бабушку привезли в пансионат на коляске, она не могла самостоятельно ходить. У нее была черепно-мозговая травма, инсульт, ряд заболеваний. Она у нас проживала на втором этаже, ее перевозили от кровати к кровати. Когда за ней приехали, она самостоятельно кушала, состояние было удовлетворительное. За то, что произошло уже дома, я не отвечаю".В акте приема постояльца, оказавшемся в распоряжении редакции, указано, что Кондратьева поступила в дом престарелых в ослабленном состоянии с гематомой на правой стороне тела. Про перелом шейки бедра в документе информации нет."Почему сотрудники пансионата не вызвали скорую, не сказали нам, что состояние бабушки ухудшилось? — восклицает Перфилова. — Они утверждают, что не видели никаких изменений, но хрипы в груди невозможно было не услышать"."Они за месяц убили человека"Пока правоохранительные органы разбирались в причинах смерти Кондратьевой — выносили отказы в возбуждении дела, а потом передавали материалы разным следователям, — умер еще один постоялец "Теплых бесед".Восстанавливалась 72-летняя Галина Волобуева после операции в другом пансионате сети — "Румянцево" в деревне Картмазово.По словам собеседницы, спустя месяц жизни в "Теплых беседах" Волобуева оказалась в реанимации с пневмонией. При этом на теле женщины появились глубокие пролежни."Дома я помогала ей двигаться, пересаживала с кровати на кресло, вывозила на свежий воздух, протирала специальным раствором, чтобы не было пролежней. Когда мы ее привезли в пансионат, у нее на теле не было и намеков на них. Я приходила ее навещать два-три раза в неделю, но ничего не заметила: не полезу же я там к ней под белье. К тому же сиделки и управляющая говорили, что пролежней нет, что все хорошо".Давыдовой позвонили из пансионата, когда ее мать уже забрала скорая. Сказали, что у женщины поднялась высокая температура, сбить которую персонал пансионата не смог. "Мама умерла от пневмонии. То есть всего за месяц в специализированном заведении довели человека до такого состояния", — говорит Давыдова."Так бывает у всех лежачих больных"Руководство "Теплых бесед", как и в случае с Кондратьевой, утверждает, что Волобуева поступила к ним уже больной.По словам собеседника, всех лежачих постояльцев сотрудники пансионата стараются переворачивать и помогают им двигаться, предотвращая пролежни и застои жидкости в легких.В пресс-службе Следственного комитета России на запрос РИА Новости об уголовном деле Кондратьевой и заявлениях, которые подавала в ведомство Давыдова, отвечать отказались. Сама Давыдова отмечает, что несколько раз писала заявления в главное управление СК по Московской области, однако там только повторяют: ничего не получали.Небезопасные коттеджиСеть "Теплые беседы" существует с 2012 года. В нее входят 28 пансионатов, большая часть из которых — коттеджи в Подмосковье. Управляет домами престарелых, согласно базе СПАРК, несколько юрлиц: ООО "Социальный регион", ООО "Забота", ООО "Время жизни" и АНО "Теплые беседы".В госреестре поставщиков социальных услуг пансионаты не числятся — такие дома престарелых называют "серыми". Вхождение в реестр дает бизнесмену право заключать госконтракты и принимать клиентов, проживание которых оплачивается из бюджета.С другой стороны, это обязывает пансионаты проходить серьезные и регулярные проверки Роспотребнадзора, <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Agafonov" target="_blank">МЧС</a>, налоговой и трудовой инспекций, других ведомств.Несмотря на отсутствие статуса поставщика социальных услуг, "Теплые беседы" несколько раз проверялись на соответствие эпидемиологическим и противопожарным требованиям.Так, по данным СПАРК, в пансионате сети в Раменском районе, где жила Кондратьева, в результате внеплановой проверки Роспотребнадзора в сентябре 2019 года был выявлен ряд санитарно-эпидемиологических нарушений, а также нарушения по организации питания и оборудованию пищеблока. В июне 2020 года МЧС внепланово проверило пансионат в Химках и нашло 27 нарушений, связанных с пожарной безопасностью."Неизвестно, сколько еще людей могут погибнуть""Моя мама до сих пор корит себя за то, что тогда поехала со мной в отпуск, а не осталась с бабушкой, — сетует Перфилова. — Я пообещала ей добиться правосудия, но правовыми способами восстановить справедливость у меня пока не получается".Собеседница считает, что без привлечения внимания к уголовному делу подмосковные пансионаты могут стать ловушкой для других доверчивых семей."Я просто не хочу, чтобы другие люди доверили им своих близких и попали в подобную ситуацию, — говорит она. — Если власти и правоохранительные органы так и не обратят на это должного внимания, то неизвестно, сколько еще людей могут погибнуть".

https://sn.ria.ru/20200525/1571949358.html

https://ria.ru/20191125/1561485598.html

https://ria.ru/20171013/1506773089.html

https://ria.ru/20200523/1571870230.html

3

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), общество