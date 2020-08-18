Ванесса Паради возглавит жюри фестиваля американского кино в Довиле

Член жюри 69-го Каннского кинофестиваля актриса и певица Ванесса Паради на фотоколле перед открытием фестиваля

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. СМИ узнали, французская певица и актриса Ванесса Паради возглавит жюри ежегодного фестиваля в Довиле, посвященного американскому кино, СМИ узнали, французская певица и актриса Ванесса Паради возглавит жюри ежегодного фестиваля в Довиле, посвященного американскому кино, сообщает THR.

Вместе с бывшей супругой Джонни Деппа оценивать фильмы будут: режиссеры Ян Гонсалес и Бруно Подалидес, актеры Зита Ханрот и Венсан Лакост, продюсер Сильви Пиала, редактор Дельфина Хорвилер и рэпер Оксмо Пуччино.

В основном конкурсе представлены: "Ассистент" Китти Грин и "Гнездо" Шона Дуркина. Премьера обеих лент ранее состоялась на кинофестивале "Сандэнс". Режиссер Дариус Мардер покажет свою дебютную картину The Sound of Metal ("Звук металла"), а Элинор Коппола, кинодокументалист и супруга легендарного Фрэнсиса Форда Копполы, приедет с драмой Love Is Love Is Love ("Любовь — это любовь").

В Довиле новые фильмы также покажут: Алан Болл ("Дядя Фрэнк"), Келли Райхардт ("Первая корова") и Миранда Джулай ("Каджиллионер").

Ожидается, что Довильский кинофестиваль 4 сентября откроет драма "Минари" американского режиссера Ли Исаак Чан, а закроет 12 сентября — фильм Дугласа Атталя How I Became a Super Hero ("Как я стал супергероем").

Событие, которое состоится во французском приморском городе, станет одним из первых кинофестивалей, проводимых после отмены самоизоляции, связанной с коронавирусом, во Франции. На протяжении всего фестиваля будут соблюдаться правила безопасности. Все должны будут носить маски, держать дистанцию, а в кинотеатрах сократят количество зрителей.