Ванесса Паради возглавит жюри фестиваля американского кино в Довиле

В основном конкурсе представлены: "Ассистент" Китти Грин и "Гнездо" Шона Дуркина. Премьера обеих лент ранее состоялась на кинофестивале "Сандэнс". Режиссер Дариус Мардер покажет свою дебютную картину The Sound of Metal ("Звук металла"), а Элинор Коппола, кинодокументалист и супруга легендарного Фрэнсиса Форда Копполы, приедет с драмой Love Is Love Is Love ("Любовь — это любовь").