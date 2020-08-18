https://ria.ru/20200818/1575952771.html
Ванесса Паради возглавит жюри фестиваля американского кино в Довиле
СМИ узнали, французская певица и актриса Ванесса Паради возглавит жюри ежегодного фестиваля в Довиле, посвященного американскому кино, сообщает THR. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:49
2020-08-18T19:59
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ванесса паради
франция
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, ванесса паради, франция
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, французская певица и актриса Ванесса Паради возглавит жюри ежегодного фестиваля в Довиле, посвященного американскому кино, сообщает
THR.
Вместе с бывшей супругой Джонни Деппа оценивать фильмы будут: режиссеры Ян Гонсалес и Бруно Подалидес, актеры Зита Ханрот и Венсан Лакост, продюсер Сильви Пиала, редактор Дельфина Хорвилер и рэпер Оксмо Пуччино.
В основном конкурсе представлены: "Ассистент" Китти Грин и "Гнездо" Шона Дуркина. Премьера обеих лент ранее состоялась на кинофестивале "Сандэнс". Режиссер Дариус Мардер покажет свою дебютную картину The Sound of Metal ("Звук металла"), а Элинор Коппола, кинодокументалист и супруга легендарного Фрэнсиса Форда Копполы, приедет с драмой Love Is Love Is Love ("Любовь — это любовь").
В Довиле новые фильмы также покажут: Алан Болл ("Дядя Фрэнк"), Келли Райхардт ("Первая корова") и Миранда Джулай ("Каджиллионер").
Ожидается, что Довильский кинофестиваль 4 сентября откроет драма "Минари" американского режиссера Ли Исаак Чан, а закроет 12 сентября — фильм Дугласа Атталя How I Became a Super Hero ("Как я стал супергероем").
Событие, которое состоится во французском приморском городе, станет одним из первых кинофестивалей, проводимых после отмены самоизоляции, связанной с коронавирусом, во Франции. На протяжении всего фестиваля будут соблюдаться правила безопасности. Все должны будут носить маски, держать дистанцию, а в кинотеатрах сократят количество зрителей.
Американский кинофестиваль проводится в Довиле каждый год в конце лета с 1975 года.