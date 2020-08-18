https://ria.ru/20200818/1575948507.html
Мезенцев оценил визит послов ЕС к месту гибели протестующего в Минске
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии, сказав, что если... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:10
2020-08-18T17:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575861656.html
https://ria.ru/20200816/1575842983.html
Калинка Малинкова
Там человека убили, а у этого манёвры какие-то в голове.
11
Нефертити Васильевна Фишман
Промашка вышла. Знать бы заранее, то оставили бы там снайпера увеличенным боекомплектом.
10
2
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российский посол о визите европейских дипломатов на место гибели протестующего
Российский посол прокомментировал визит европейских дипломатов на место гибели протестующего в Минске - он недоумевает
2020-08-18T17:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 авг - РИА Новости.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев
выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза
места гибели протестовавшего в Белоруссии
, сказав, что если любой шаг мешает двусторонним отношениями, почему они это сделали.
Ранее сообщалось, что послы ряда стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске.
"Каждый посол определяет для себя тот маневр, который должен помогать системе двусторонних отношений. Если любой шаг, особенно публичный, мешает системе отношений с той страной, где ты сегодня служишь, надо задуматься, почему предпринимаются такие шаги", - сказал Мезенцев журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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