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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575948507.html
Мезенцев оценил визит послов ЕС к месту гибели протестующего в Минске
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии, сказав, что если... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575861656.html
https://ria.ru/20200816/1575842983.html
Там человека убили, а у этого манёвры какие-то в голове.
11
Промашка вышла. Знать бы заранее, то оставили бы там снайпера увеличенным боекомплектом.
10
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российский посол о визите европейских дипломатов на место гибели протестующего
Российский посол прокомментировал визит европейских дипломатов на место гибели протестующего в Минске - он недоумевает
2020-08-18T17:10
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светлана тихановская, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире

Мезенцев оценил визит послов ЕС к месту гибели протестующего в Минске

17:10 18.08.2020
1762
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии, сказав, что если любой шаг мешает двусторонним отношениями, почему они это сделали.
Ранее сообщалось, что послы ряда стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске.
"Каждый посол определяет для себя тот маневр, который должен помогать системе двусторонних отношений. Если любой шаг, особенно публичный, мешает системе отношений с той страной, где ты сегодня служишь, надо задуматься, почему предпринимаются такие шаги", - сказал Мезенцев журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
Протесты в Минске
16 августа, 17:59Протесты в Белоруссии
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель протестующего в Минске
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
16 августа, 02:26Протесты в Белоруссии
Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
7630249
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Там человека убили, а у этого манёвры какие-то в голове.
18 августа, 17:24
КМКалинка Малинкова
101009
Промашка вышла. Знать бы заранее, то оставили бы там снайпера увеличенным боекомплектом.
18 августа, 17:15
Нефертити Васильевна Фишман
341020
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