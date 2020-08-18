Мезенцев оценил визит послов ЕС к месту гибели протестующего в Минске

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Посол России в Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии , сказав, что если любой шаг мешает двусторонним отношениями, почему они это сделали.

Ранее сообщалось, что послы ряда стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске.

"Каждый посол определяет для себя тот маневр, который должен помогать системе двусторонних отношений. Если любой шаг, особенно публичный, мешает системе отношений с той страной, где ты сегодня служишь, надо задуматься, почему предпринимаются такие шаги", - сказал Мезенцев журналистам.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.