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В Костроме создадут естественно-научный ресурсный центр для школьников
Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Костромской области Сергея Ситникова о создании естественно-научного ресурсного центра для школьников РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:01
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сергей ситников
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сергей ситников, владимир путин, костромская область, кострома, общество

В Костроме создадут естественно-научный ресурсный центр для школьников

17:01 18.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сусанинская площадь в Костроме. Архивное фото
КОСТРОМА, 18 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Костромской области Сергея Ситникова о создании естественно-научного ресурсного центра для школьников в здании бывшей станции юннатов в Костроме, регион получил на эти цели 103 миллиона рублей, сообщила администрация региона.
С инициативой открыть для детей современную учебную и лабораторную площадку на месте бывшей станции юннатов к губернатору обратились родители учеников и педагоги школы №30 Костромы. Сергей Ситников добился поддержки проекта на федеральном уровне. Из резервного фонда президента РФ на создание ресурсного центра региону выделили 103 миллиона рублей. Средства уже поступили в область.
"В естественно-научном ресурсном центре смогут заниматься школьники, которые связывают свое будущее с получением эколого-биологических и медицинских специальностей. Юные дарования будут вести проектную деятельность, проводить практические и лабораторные работы", - говорится в сообщении.
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Проект по модернизации бывшей станции юннатов предполагает фактически строительство нового здания. В нем разместятся кабинеты химии, биологии, исследовательские лаборатории, креативная зона для проектной деятельности учащихся. На территории нового центра появятся несколько практических зон для аптекарского огорода, учебно-опытного участка, а также альпийская горка из растений, которые встречаются в средней полосе, и зеленый класс.
"Эту базу можно эффективно использовать для тех школ, кто также занимается естественными направлениями. Дети смогут заниматься вопросами экологии, биологии, химии. Там разместится лаборатория, там должна быть реальная практическая работа "на земле". Задача поставлена следующая – во время стройки сохранить все растения, деревья, которые представляют ценность, чтобы в последующем можно было использовать биологическую базу этой площадки для ребятишек", - отметил Ситников.
Также на базе центра предполагается проведение эколого-биологических мероприятий с общим охватом более 5 тысяч человек в год. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации строительства центра. Параллельно администрация Костромы ведет работу по подготовке документов для проведения конкурса по выбору подрядчика. Ситников поставил задачу провести все процедуры уже в этом году, чтобы в следующем приступить к строительным работам.
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Костромская областьСергей СитниковВладимир ПутинКостромская областьКостромаОбщество
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