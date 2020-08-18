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Автор хита "О, боже, какой мужчина" шокировала фанатов откровенным фото
Певица Натали опубликовала в Instagram обнаженный снимок, где ее грудь прикрывает морская раковина и волосы. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:13
россия
шоу-бизнес
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, шоу-бизнес

Автор хита "О, боже, какой мужчина" шокировала фанатов откровенным фото

16:13 18.08.2020
4413
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Натали опубликовала в Instagram обнаженный снимок, где ее грудь прикрывает морская раковина и волосы.
Сама артистка отметила, что не горела желанием так сниматься.
"Со своим российским менталитетом говорю, уж, не по возрасту мне так обнажаться… Режиссер так не считает", — подписала она фотографию.
Поклонники восхитились формами 46-летней артистки.
"Своей красотой и грацией Вы просто затмеваете своих более молодых коллег", — поразились в комментариях.
"Обалдеть. Богиня!", — написала поклонница.
"Фигура — блеск! Вы — настоящая русская красавица!" — оценил снимок подписчик.
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Нашлись и те, кто посчитал фотографию чересчур откровенной.
"Вот и до "православной" Наташи дошла обнаженка... А то в купальничке было бы менее красиво?" — написал один из комментаторов под фото.
"Дети смотрят так-то. Хорош уже обнаженку эту производить, шоубизы!" — призвала подписчица.
Некоторые из поклонников решили дать певице совет.
"Пока платят, раздевайся", — порекомендовала одна из фанаток.
Другие же попытались понять, как артистке удается так молодо выглядеть.
"Зачем вы украли у Фродо кольцо?" — спросили в комментариях.
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