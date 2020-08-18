https://ria.ru/20200818/1575945258.html
Автор хита "О, боже, какой мужчина" шокировала фанатов откровенным фото
Певица Натали опубликовала в Instagram обнаженный снимок, где ее грудь прикрывает морская раковина и волосы. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:13
2020-08-18T16:13
россия
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150887/86/1508878624_0:0:3100:1745_1400x0_80_0_0_ae45e1e157fe74e0c61b183c06df7b79.jpg
https://ria.ru/20200818/1575917844.html
https://ria.ru/20200806/1575458611.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150887/86/1508878624_0:0:3100:1745_1400x0_80_0_0_ae45e1e157fe74e0c61b183c06df7b79.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150887/86/1508878624_230:0:2895:1999_1400x0_80_0_0_02318ec2f01ee927678613ee81f4ddf4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150887/86/1508878624_563:0:2562:1999_1400x0_80_0_0_fc25a7367fd01ef75b3f84df65acab29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Натали опубликовала в Instagram обнаженный снимок, где ее грудь прикрывает морская раковина и волосы.
Сама артистка отметила, что не горела желанием так сниматься.
"Со своим российским менталитетом говорю, уж, не по возрасту мне так обнажаться… Режиссер так не считает", — подписала она фотографию.
Поклонники восхитились формами 46-летней артистки.
"Своей красотой и грацией Вы просто затмеваете своих более молодых коллег", — поразились в комментариях.
"Обалдеть. Богиня!", — написала поклонница.
"Фигура — блеск! Вы — настоящая русская красавица!" — оценил снимок подписчик.
Нашлись и те, кто посчитал фотографию чересчур откровенной.
"Вот и до "православной" Наташи дошла обнаженка... А то в купальничке было бы менее красиво?" — написал один из комментаторов под фото.
"Дети смотрят так-то. Хорош уже обнаженку эту производить, шоубизы!" — призвала подписчица.
Некоторые из поклонников решили дать певице совет.
"Пока платят, раздевайся", — порекомендовала одна из фанаток.
Другие же попытались понять, как артистке удается так молодо выглядеть.
"Зачем вы украли у Фродо кольцо?" — спросили в комментариях.