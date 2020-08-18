Автор хита "О, боже, какой мужчина" шокировала фанатов откровенным фото

Певица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Натали опубликовала в Instagram обнаженный снимок, где ее грудь прикрывает морская раковина и волосы.

Сама артистка отметила, что не горела желанием так сниматься.

"Со своим российским менталитетом говорю, уж, не по возрасту мне так обнажаться… Режиссер так не считает", — подписала она фотографию.

Поклонники восхитились формами 46-летней артистки.

"Своей красотой и грацией Вы просто затмеваете своих более молодых коллег", — поразились в комментариях.

"Обалдеть. Богиня!", — написала поклонница.

"Фигура — блеск! Вы — настоящая русская красавица!" — оценил снимок подписчик.

Нашлись и те, кто посчитал фотографию чересчур откровенной.

"Вот и до "православной" Наташи дошла обнаженка... А то в купальничке было бы менее красиво?" — написал один из комментаторов под фото.

"Дети смотрят так-то. Хорош уже обнаженку эту производить, шоубизы!" — призвала подписчица.

Некоторые из поклонников решили дать певице совет.

"Пока платят, раздевайся", — порекомендовала одна из фанаток.

Другие же попытались понять, как артистке удается так молодо выглядеть.