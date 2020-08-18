ЧС в Благовещенске: дожди затопили город

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В Благовещенске введен режим ЧС. За сутки там выпало 2/3 месячной нормы осадков. Из берегов вышли Асташинские озера и река Бурхановка, затоплены улицы, разрушены участки дороги. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.