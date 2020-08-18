https://ria.ru/20200818/1575944286.html
ЧС в Благовещенске: дожди затопили город
В Благовещенске введен режим ЧС. За сутки там выпало 2/3 месячной нормы осадков. Из берегов вышли Асташинские озера и река Бурхановка, затоплены улицы, разрушены участки дороги. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
2020-08-18T16:10
2020-08-18T16:10
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благовещенск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЧС в Благовещенске: дожди затопили город
В Благовещенске введен режим ЧС. За сутки там выпало 2/3 месячной нормы осадков. Из берегов вышли Асташинские озера и река Бурхановка, затоплены улицы, разрушены участки дороги. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
2020-08-18T16:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, чс, наводнение, благовещенск, видео
ЧС в Благовещенске: дожди затопили город
В Благовещенске введен режим ЧС. За сутки там выпало 2/3 месячной нормы осадков. Из берегов вышли Асташинские озера и река Бурхановка, затоплены улицы, разрушены участки дороги. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
2020-08-18T16:10
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PT0M59S
ЧС в Благовещенске: дожди затопили город
В Благовещенске введен режим ЧС. За сутки там выпало 2/3 месячной нормы осадков. Из берегов вышли Асташинские озера и река Бурхановка, затоплены улицы, разрушены участки дороги. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.