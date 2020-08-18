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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575940672.html
Экс-депутат Европарламента обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Белоруссии
Политика Евросоюза в отношении Белоруссии является лицемерной, заявил РИА Новости греческий политик - бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция –... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:13
протесты в белоруссии
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Как только ЭКС, то сразу наступает прозрение)))))
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Ну да то что для запада хорошо "Сменяемость власти и Честные выборы" то для русских "слуг народа" смерть )))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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европарламент, евросовет, еврокомиссия, греция, белоруссия, в мире

Экс-депутат Европарламента обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Белоруссии

15:13 18.08.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникЭкс-депутат Европарламента Нотис Мариас
Экс-депутат Европарламента Нотис Мариас
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Экс-депутат Европарламента Нотис Мариас. Архивное фото
АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Политика Евросоюза в отношении Белоруссии является лицемерной, заявил РИА Новости греческий политик - бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас.
"Евросоюз является лицемерным. В то время, как руководство ЕС делает ставку на демократию и осуждает то, каким путем были проведены и результаты президентских выборов в Белоруссии, оно безразлично насвистывает (президенту Турции Тайипу - ред.) Эрдогану, который заключил в тюрьму более 50 тысяч своих политических оппонентов в Турции, для того, чтобы иметь возможность господствовать политически", - заявил Мариас.
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По его словам, совет по иностранным делам ЕС отказался принять предложение Греции о санкциях против Турции за проведение незаконных сейсмических исследований на греческом континентальном шельфе, но ЕС собирает внеочередной саммит для того, чтобы лидеры ЕС наложили санкции на Белоруссию в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими за ними событиями.
"Народ Беларуси должен решать свои политические проблемы самостоятельно, без какого-либо иностранного вмешательства в страну, и сосредоточиться на необходимых политических и экономических реформах с упором на соблюдение прав человека", - считает политика.
По его словам, согласно публикациям, немецкое председательство в ЕС уже связалось с лидером белорусской оппозиции, находящейся в Литве.
"Граждане Белоруссии не должны позволять превращать себя в зависимых от иностранных сил, которые хотят через оранжевую якобы революцию привести к "украинизации" Белоруссии. Хотя ЕС в своих заявлениях осуждает любое будущее вмешательство России, в то же время Брюссель и, в частности, соседние государства-члены ЕС своими заявлениями, и не только ими, вмешиваются во внутренние дела Беларуси, принимая и военные учения НАТО в регионе", - сказал греческий политик.
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Глава Евросовета Шарль Мишель созвал 19 августа саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС должны продемонстрировать белорусскому народу, что Евросоюз его поддерживает.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
США и страны Евросоюза, в первую очередь Польша и Балтия, поддержали протесты оппозиции.
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Протесты в БелоруссииЕвропарламентЕвросоветЕврокомиссияГрецияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как только ЭКС, то сразу наступает прозрение)))))
18 августа, 15:18
Руслан Якубик
2310100
Ну да то что для запада хорошо "Сменяемость власти и Честные выборы" то для русских "слуг народа" смерть )))
18 августа, 15:34
llamborghinia06
1001017
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