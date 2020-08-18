Экс-депутат Европарламента обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Белоруссии

"Евросоюз является лицемерным. В то время, как руководство ЕС делает ставку на демократию и осуждает то, каким путем были проведены и результаты президентских выборов в Белоруссии, оно безразлично насвистывает (президенту Турции Тайипу - ред.) Эрдогану, который заключил в тюрьму более 50 тысяч своих политических оппонентов в Турции, для того, чтобы иметь возможность господствовать политически", - заявил Мариас.

По его словам, совет по иностранным делам ЕС отказался принять предложение Греции о санкциях против Турции за проведение незаконных сейсмических исследований на греческом континентальном шельфе, но ЕС собирает внеочередной саммит для того, чтобы лидеры ЕС наложили санкции на Белоруссию в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими за ними событиями.

"Народ Беларуси должен решать свои политические проблемы самостоятельно, без какого-либо иностранного вмешательства в страну, и сосредоточиться на необходимых политических и экономических реформах с упором на соблюдение прав человека", - считает политика.

По его словам, согласно публикациям, немецкое председательство в ЕС уже связалось с лидером белорусской оппозиции, находящейся в Литве.

"Граждане Белоруссии не должны позволять превращать себя в зависимых от иностранных сил, которые хотят через оранжевую якобы революцию привести к "украинизации" Белоруссии. Хотя ЕС в своих заявлениях осуждает любое будущее вмешательство России, в то же время Брюссель и, в частности, соседние государства-члены ЕС своими заявлениями, и не только ими, вмешиваются во внутренние дела Беларуси, принимая и военные учения НАТО в регионе", - сказал греческий политик.

Глава Евросовета Шарль Мишель созвал 19 августа саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС должны продемонстрировать белорусскому народу, что Евросоюз его поддерживает.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.

США и страны Евросоюза, в первую очередь Польша и Балтия, поддержали протесты оппозиции.