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Онлайн-конференция о развитии дополнительного образования
25 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Знание – сила: зачем и как развивать дополнительное образование?". Мероприятие состоится в рамках III Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.
2020-08-18T12:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1575928337.jpg?1597742010
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии дополнительного образования

12:13 18.08.2020
12
25 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Знание – сила: зачем и как развивать дополнительное образование?". Мероприятие состоится в рамках III Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.
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Участники в Москве:
- исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК;
- генеральный директор АО СУЭК Степан СОЛЖЕНИЦЫН;
- член-корреспондент РАН, директор Института общей и неорганической химии РАН Владимир ИВАНОВ;
- директор Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей КОСАРЕЦКИЙ;
- руководитель проекта Центра проектов направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Анвар МУРСАЛИМОВ.

В Кемерово:
- заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки Елена ПАХОМОВА.

Ведущие российские эксперты в преддверии учебного года обсудят основные тенденции развития системы дополнительного образования детей в России и мире. Удается ли сохранить единство образовательного пространства страны? Какие лучшие практики мы видим? Как помочь детям, увлеченным естественными и точными науками, раскрыть свои таланты? Какую роль в этих процессах играют наставники из реального сектора экономики и образовательные центры Благотворительного фонда Андрея Мельниченко?
Его деятельность направлена на формирование среды для развития талантов в российских регионах. Для этого создаются образовательные центры, в которых оборудуются учебные классы и лаборатории, преподают лучшие педагоги из школ и вузов регионов. Занятия для всех учащихся бесплатны. Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров – один из проектов фонда.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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