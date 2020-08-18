Онлайн-конференция о развитии дополнительного образования

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Участники в Москве:
- исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК;
- генеральный директор АО СУЭК Степан СОЛЖЕНИЦЫН;
- член-корреспондент РАН, директор Института общей и неорганической химии РАН Владимир ИВАНОВ;
- директор Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей КОСАРЕЦКИЙ;
- руководитель проекта Центра проектов направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Анвар МУРСАЛИМОВ.
В Кемерово:
- заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки Елена ПАХОМОВА.
Ведущие российские эксперты в преддверии учебного года обсудят основные тенденции развития системы дополнительного образования детей в России и мире. Удается ли сохранить единство образовательного пространства страны? Какие лучшие практики мы видим? Как помочь детям, увлеченным естественными и точными науками, раскрыть свои таланты? Какую роль в этих процессах играют наставники из реального сектора экономики и образовательные центры Благотворительного фонда Андрея Мельниченко?
Его деятельность направлена на формирование среды для развития талантов в российских регионах. Для этого создаются образовательные центры, в которых оборудуются учебные классы и лаборатории, преподают лучшие педагоги из школ и вузов регионов. Занятия для всех учащихся бесплатны. Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров – один из проектов фонда.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК;
- генеральный директор АО СУЭК Степан СОЛЖЕНИЦЫН;
- член-корреспондент РАН, директор Института общей и неорганической химии РАН Владимир ИВАНОВ;
- директор Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей КОСАРЕЦКИЙ;
- руководитель проекта Центра проектов направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Анвар МУРСАЛИМОВ.
В Кемерово:
- заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки Елена ПАХОМОВА.
Ведущие российские эксперты в преддверии учебного года обсудят основные тенденции развития системы дополнительного образования детей в России и мире. Удается ли сохранить единство образовательного пространства страны? Какие лучшие практики мы видим? Как помочь детям, увлеченным естественными и точными науками, раскрыть свои таланты? Какую роль в этих процессах играют наставники из реального сектора экономики и образовательные центры Благотворительного фонда Андрея Мельниченко?
Его деятельность направлена на формирование среды для развития талантов в российских регионах. Для этого создаются образовательные центры, в которых оборудуются учебные классы и лаборатории, преподают лучшие педагоги из школ и вузов регионов. Занятия для всех учащихся бесплатны. Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров – один из проектов фонда.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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