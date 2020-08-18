Онлайн-конференция о развитии дополнительного образования

- исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК;- генеральный директор АО СУЭК Степан СОЛЖЕНИЦЫН;- член-корреспондент РАН, директор Института общей и неорганической химии РАН Владимир ИВАНОВ;- директор Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей КОСАРЕЦКИЙ;- руководитель проекта Центра проектов направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Анвар МУРСАЛИМОВ.- заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки Елена ПАХОМОВА.Ведущие российские эксперты в преддверии учебного года обсудят основные тенденции развития системы дополнительного образования детей в России и мире. Удается ли сохранить единство образовательного пространства страны? Какие лучшие практики мы видим? Как помочь детям, увлеченным естественными и точными науками, раскрыть свои таланты? Какую роль в этих процессах играют наставники из реального сектора экономики и образовательные центры Благотворительного фонда Андрея Мельниченко?Его деятельность направлена на формирование среды для развития талантов в российских регионах. Для этого создаются образовательные центры, в которых оборудуются учебные классы и лаборатории, преподают лучшие педагоги из школ и вузов регионов. Занятия для всех учащихся бесплатны. Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров – один из проектов фонда.