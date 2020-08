Барак Обама рассказал, какие песни слушал этим летом

Помимо новых композиций: “My future” Билли Айлиш, “Gemini” в исполнении Princess Nokia, “Rank&file” Мозеса Самни и “Cayendo” Фрэнка Оушена, Обама включил в подборку проверенные временем хиты: “Could you be loved” Боба Марли, “Do I do” Стиви Уандера, “I’ll be seeing you” Билли Холидей и “Nick of time” Бонни Райт.