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Нижегородская область
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Нижегородский губернатор поручил обеспечить комфортные условия инвесторам
Правительство Нижегородской области в течение нескольких месяцев реализует комплекс мер по улучшению инвестклимата и повышению эффективности взаимодействия с... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:24
агентство стратегических инициатив (аси)
глеб никитин
нижегородская область
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин, нижегородская область

Нижегородский губернатор поручил обеспечить комфортные условия инвесторам

10:44 18.08.2020 (обновлено: 11:24 18.08.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Правительство Нижегородской области в течение нескольких месяцев реализует комплекс мер по улучшению инвестклимата и повышению эффективности взаимодействия с инвесторами, заявил глава региона Глеб Никитин.
Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, по итогам 2019 года Нижегородская область поднялась на рекордные 39 пунктов (с 57 пункта), вошла в первую двадцатку и заняла 18-ю строчку рейтинга.
"Вхождение Нижегородской области в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга АСИ по итогам 2019-го – беспрецедентный прорыв, которого не достигал за всю историю существования этого исследования ни один субъект федерации. Но нам ни в коем случае нельзя останавливаться, необходимо улучшить результат, войти в десятку лидеров, а вообще - стремиться войти в пятерку лучших", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона отметил, что уже в декабре 2020 года стартует новый опрос предпринимателей для составления инвестрейтинга за текущий год.
"Я считаю, что у нас есть все основания занять более высокие позиции в рейтинге АСИ. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит интенсивная работа, которая станет результатом оценки деятельности органов власти в период пандемии коронавируса. Мы сделали немало, чтобы предприниматели смогли преодолеть нынешний непростой этап с минимальными потерями", - сказал Никитин.
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Национальный рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимателей. Он включает 44 показателя по таким направлениям оценки, как скорость и легкость административных процедур (разрешения на строительство и регистрации права собственности), наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.
"В рейтинге по итогам 2019 года 41 регион России улучшил свой индекс инвестпривлекательности по сравнению с предыдущим годом. Наш регион продемонстрировал один из трех лучших показателей среди всех субъектов РФ. Однако для удержания лидерства недостаточно набрать высокие баллы, нужно обеспечить стабильное развитие. Нам необходима динамика по всем показателям", - подчеркнул Никитин.
По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, в ближайшее время АСИ обновит методологию рейтинга и, в частности, расширит перечень его показателей, включив в оценку доступность кадровых ресурсов в регионах, работу органов контрольно-надзорной деятельности, реализацию проектов государственно-частного партнерства, поддержку экспорта и уровень цифровизации услуг. Одним из важнейших критериев будет и оценка деятельности органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата.
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"Все эти мероприятия станут частью плана на 2020-2021 годы по повышению инвестпривлекательности региона, учитывающего мнения предпринимателей. Его губернатор Нижегородской области поручил разработать в правительстве в ближайшее время", - подчеркивается в сообщении.
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Нижегородская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Глеб НикитинНижегородская область
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