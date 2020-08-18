Нижегородский губернатор поручил обеспечить комфортные условия инвесторам

"Вхождение Нижегородской области в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга АСИ по итогам 2019-го – беспрецедентный прорыв, которого не достигал за всю историю существования этого исследования ни один субъект федерации. Но нам ни в коем случае нельзя останавливаться, необходимо улучшить результат, войти в десятку лидеров, а вообще - стремиться войти в пятерку лучших", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.