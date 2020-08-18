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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200818/1575922309.html
Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?
Начал играть в компьютер ― пропал на несколько часов. Включил мультфильмы на планшете ― "а дальше всё, как в тумане". Это зависимость? Почему дети так легко "проваливаются" в экраны? Что делать, если попытки отобрать заканчиваются нытьём и криками? Как воспитать у детей здоровое отношение к компьютерам и гаджетам, если у нас самих с этим проблемы?
2020-08-18T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?
Начал играть в компьютер – пропал на несколько часов. Включил мультфильмы на планшете – «а дальше всё, как в тумане». Это зависимость? Почему дети так легко «проваливаются» в экраны? Что делать, если попытки отобрать заканчиваются нытьём и криками? Как воспитать у детей здоровое отношение к компьютерам и гаджетам, если у нас самих с этим проблемы?
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575922119_0:20:640:380_1400x0_80_0_0_7ff5890c6e5e46289c3039d12e79cbb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

11:00 18.08.2020
65
Это надолго
Подкаст "Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?
11:00
Начал играть в компьютер ― пропал на несколько часов. Включил мультфильмы на планшете ― "а дальше всё, как в тумане". Это зависимость? Почему дети так легко "проваливаются" в экраны? Что делать, если попытки отобрать заканчиваются нытьём и криками? Как воспитать у детей здоровое отношение к компьютерам и гаджетам, если у нас самих с этим проблемы?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, как установить правила использования компьютеров и гаджетов дома. Даём практические советы, но избавиться от всей техники не предлагаем.
Как мягко забрать у ребёнка из рук планшет или выключить компьютер без споров? Почему детские обещания "поиграю ещё чуть-чуть и всё" не работают? Где баланс между вредом и пользой технологий для ребёнка?
Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
Какие правила стоит соблюдать, чтобы компьютерные игры не вредили, а помогали ребёнку развиваться и учиться, читайте в интервью физиолога и психолога Марьяны Безруких.
5:00 Как понять, что ребёнок зависим от компьютера или гаджета
6:55 Почему дети так любят сидеть у экрана
9:30 Как "вытащить" детей из гаджетов: с чего начать
11:20 Почему нельзя резко отбирать смартфон
13:30 Когда включать детям мультфильмы ― нормально?
14:50 Можно ли играть в компьютер и гаджеты без зависимости?
16:00 Если ребёнок ноет и выпрашивает гаджет
18:50 Есть ли сила воли у детей и что такое детское обещание?
21:00 Как реагировать, когда просьба поиграть или включить мультики перерастает в нытьё и слёзы
24:00 Родители ― пример для детей. А если взрослые не выпускают смартфон из рук и всё время сидят у ноутбука?
31:10 Давать ли ребёнку гаджет, когда ему скучно?
33:00 Ситуация: друзьям можно играть в компьютер, а дома не разрешают
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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