Вам повторить? "Палм-Спрингс" и другие фильмы с временной петлей

"Грань будущего" (2014)

Создателей фильмов, чей сюжет построен на временной петле, обычно подозревают в экономии бюджета: декорации те же, костюмы менять не нужно. Но это не случай ленты "Грань будущего": специально для боевика создали 47 съемочных площадок, в том числе — гигантский пляж, куда завезли более тонны песка. В основу картины лег японский графический роман All You Need Is Kill, сюжет: бравый морпех спасает планету от нашествия пришельцев. С первой попытки не получается, так что убивают его несколько раз и всевозможными способами. Но избавиться от Тома Круза не так-то просто: он в огне не горит и в воде не тонет.