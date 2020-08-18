Вам повторить? "Палм-Спрингс" и другие фильмы с временной петлей

© Culmination Productions, Limelight, Lonely Island Classics, Sun Entertainment Culture (2020)

"Палм-Спрингс" (2020)

Когда после небогатого на кинорелизы 2020-го будут составлять списки лучших фильмов года, ромком "Палм-Спрингс" точно в них окажется: ленту оценили и критики, и обычные зрители. Первые видят в ней манифест миллениалов, запертых в тесном мирке консюмеристских ценностей, а широкой аудитории фильм напоминает рутину самоизоляции, где каждый новый день до боли похож на предыдущий. Лоботряс по имени Найлз в своем 9 ноября завис уже давно, но выхода особо не ищет: разве плохо вечно сидеть на солнечном курорте, в неплохом отеле, да еще и на свадьбе друзей, где каждый раз буквально можно отжигать как последний? Правда, скоро у него появляется компания: "зациклило" и сестру невесты. И именно ей суждено разорвать порочный круг.