https://ria.ru/20200818/-vologda-1576227690.html
Вологда не планирует массового перехода на "дистанционку" в школах
Новый учебный год для школьников Вологодской области начнется в обычном режиме, перевод на дистанционный формат обучения не планируется, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:40
2020-08-18T14:40
2020-08-24T11:30
вологодская область
олег кувшинников
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости</strong>. Новый учебный год для школьников Вологодской области начнется в обычном режиме, перевод на дистанционный формат обучения не планируется, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олег Кувшинников</a>.Как сообщает региональный оперативный штаб, глава региона принял участие в областном родительском собрании, где опроверг появившуюся в соцсетях информацию о переводе школ на онлайн-обучение после 20 сентября."Это неправда. В случае вспышек инфекционных заболеваний в наших школах, детских садах мы будем действовать взвешенно и грамотно. На карантин будут выводиться отдельные классы и группы. Но массового перехода области на дистанционный формат обучения не будет", - отметил Кувшинников, слова которого цитирует оперштаб.По словам губернатора, новый учебный год для вологодских школьников начнется в обычном режиме с соблюдением мер безопасности.
https://ria.ru/20200623/1573367749.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости
. Новый учебный год для школьников Вологодской области начнется в обычном режиме, перевод на дистанционный формат обучения не планируется, сообщил губернатор Олег Кувшинников
.
Как сообщает региональный оперативный штаб, глава региона принял участие в областном родительском собрании, где опроверг появившуюся в соцсетях информацию о переводе школ на онлайн-обучение после 20 сентября.
"Это неправда. В случае вспышек инфекционных заболеваний в наших школах, детских садах мы будем действовать взвешенно и грамотно. На карантин будут выводиться отдельные классы и группы. Но массового перехода области на дистанционный формат обучения не будет", - отметил Кувшинников, слова которого цитирует оперштаб.
По словам губернатора, новый учебный год для вологодских школьников начнется в обычном режиме с соблюдением мер безопасности.