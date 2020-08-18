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Вологодская область
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Вологда не планирует массового перехода на "дистанционку" в школах
Новый учебный год для школьников Вологодской области начнется в обычном режиме, перевод на дистанционный формат обучения не планируется, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:40
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вологодская область
олег кувшинников
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости</strong>. Новый учебный год для школьников Вологодской области начнется в обычном режиме, перевод на дистанционный формат обучения не планируется, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олег Кувшинников</a>.Как сообщает региональный оперативный штаб, глава региона принял участие в областном родительском собрании, где опроверг появившуюся в соцсетях информацию о переводе школ на онлайн-обучение после 20 сентября."Это неправда. В случае вспышек инфекционных заболеваний в наших школах, детских садах мы будем действовать взвешенно и грамотно. На карантин будут выводиться отдельные классы и группы. Но массового перехода области на дистанционный формат обучения не будет", - отметил Кувшинников, слова которого цитирует оперштаб.По словам губернатора, новый учебный год для вологодских школьников начнется в обычном режиме с соблюдением мер безопасности.
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олег кувшинников

Вологда не планирует массового перехода на "дистанционку" в школах

14:40 18.08.2020 (обновлено: 11:30 24.08.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Новый учебный год для школьников Вологодской области начнется в обычном режиме, перевод на дистанционный формат обучения не планируется, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Как сообщает региональный оперативный штаб, глава региона принял участие в областном родительском собрании, где опроверг появившуюся в соцсетях информацию о переводе школ на онлайн-обучение после 20 сентября.
"Это неправда. В случае вспышек инфекционных заболеваний в наших школах, детских садах мы будем действовать взвешенно и грамотно. На карантин будут выводиться отдельные классы и группы. Но массового перехода области на дистанционный формат обучения не будет", - отметил Кувшинников, слова которого цитирует оперштаб.
По словам губернатора, новый учебный год для вологодских школьников начнется в обычном режиме с соблюдением мер безопасности.
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Вологодская областьОлег Кувшинников
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