Найдена главная уязвимость коронавируса

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые выявили главную уязвимость коронавируса, которая позволит воздействовать на него с помощью уже существующих препаратов. Полученные данные исследователи из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Американские ученые выявили главную уязвимость коронавируса, которая позволит воздействовать на него с помощью уже существующих препаратов. Полученные данные исследователи из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете опубликовали в журнале Science Advances

Как отмечают авторы статьи, наиболее привлекательная "мишень для лекарств" — это протеаза Mpro (фермент, участвующий в репликационном механизме вируса). Ранее медики уже пытались повлиять на ее структуру и выявлять с ее помощью отличия между новым коронавирусом и SARS-CoV.

Американским же специалистам удалось найти ранее не изученную связь в белке, которая может стать ключом к разработке новых стратегий лечения коронавирусной инфекции.

Так, они выяснили, что одно из наиболее эффективно воздействующих на протеазу соединений — это эбселен, лекарственная молекула, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством. Эта находка, считают исследователи, указывает на необходимость пересмотра существующих стратегий лечения COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к 22 миллионам, 766 тысяч человек из них умерли. На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.