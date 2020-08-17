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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575897733.html
Найдена главная уязвимость коронавируса
Американские ученые выявили главную уязвимость коронавируса, которая позволит воздействовать на него с помощью уже существующих препаратов. Полученные данные... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
чикагский университет
сша
наука
в мире
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76
смешно.Как появилась российская вакцина,они тут же нашли уязвимое место.Ну,ну.
41
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сша
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, чикагский университет, сша, наука, в мире

Найдена главная уязвимость коронавируса

15:45 17.08.2020 (обновлено: 16:00 17.08.2020)
32798
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые выявили главную уязвимость коронавируса, которая позволит воздействовать на него с помощью уже существующих препаратов. Полученные данные исследователи из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете опубликовали в журнале Science Advances.
Как отмечают авторы статьи, наиболее привлекательная "мишень для лекарств" — это протеаза Mpro (фермент, участвующий в репликационном механизме вируса). Ранее медики уже пытались повлиять на ее структуру и выявлять с ее помощью отличия между новым коронавирусом и SARS-CoV.
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Американским же специалистам удалось найти ранее не изученную связь в белке, которая может стать ключом к разработке новых стратегий лечения коронавирусной инфекции.
Так, они выяснили, что одно из наиболее эффективно воздействующих на протеазу соединений — это эбселен, лекарственная молекула, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством. Эта находка, считают исследователи, указывает на необходимость пересмотра существующих стратегий лечения COVID-19.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к 22 миллионам, 766 тысяч человек из них умерли. На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаЧикагский университетСШАНаукаВ мире
Популярные комментарии
Видна работа умных и ученый людей! Это вам не "Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
17 августа, 16:07
llamborghinia06
9410458
смешно.Как появилась российская вакцина,они тут же нашли уязвимое место.Ну,ну.
17 августа, 16:41
Manf Nain
3511004
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