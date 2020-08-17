https://ria.ru/20200817/1575895446.html
В Сети появился еще один посмертный альбом Дэвида Боуи
В Сеть выложен ранее не публиковавшийся посмертный альбом Дэвида Боуи под названием “Something in the air”, сообщает NME. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:00
2020-08-17T17:00
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, дэвид боуи, франция, даллас, амстердам
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
В Сеть выложен ранее не публиковавшийся посмертный альбом Дэвида Боуи под названием “Something in the air”, сообщает
NME.
Это запись живого выступления музыканта 1999 года в парижском кабаре "Элизе-Монмартр". Артист спел 15 песен, выступая в поддержку альбома “Hours". Некоторые из них, включая “Can’t help thinking about me”, “Word on a wing” и “Drive-in saturday” он не исполнял несколько десятилетий. На концерте впервые прозвучал вживую трек “Something in the air” c пластинки "Hours".
Любопытно, что в этот день Боуи получил престижную награду во Франции – ему присудили звание командора Ордена искусств и литературы.
Появление в Сети нового альбома музыканта стало последним в серии его архивных релизов.
Так, в мае “LiveandWell.com” стал доступен
широкому кругу слушателей. В него вошли записи выступлений Боуи в его туре Earthling в 1997 году, сделанные в Нью-Йорке, Амстердаме, Рио-де-Жанейро и в разных городах Великобритании. А в июле вышел
концертный альбом “Ouvrez le chien”, записанный в октябре 1995 года в Далласе (Техас).