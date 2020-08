В Сети появился еще один посмертный альбом Дэвида Боуи

В Сеть выложен ранее не публиковавшийся посмертный альбом Дэвида Боуи под названием “Something in the air”, сообщает NME.

Это запись живого выступления музыканта 1999 года в парижском кабаре "Элизе-Монмартр". Артист спел 15 песен, выступая в поддержку альбома “Hours". Некоторые из них, включая “Can’t help thinking about me”, “Word on a wing” и “Drive-in saturday” он не исполнял несколько десятилетий. На концерте впервые прозвучал вживую трек “Something in the air” c пластинки "Hours".