Group-IB выявила фишинговую рассылку писем якобы от имени налоговиков

"Специалисты Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB зафиксировали вредоносную кампанию якобы от имени ФНС: в поддельных письмах под видом вызова в налоговую киберпреступники распространяют ПО для удаленного управления компьютером", - говорится в сообщении, где также рекомендуется "проявить максимальную бдительность и с осторожностью относиться к требованиям открыть файлы во вложении". Указывается, что в настоящее время рассылка вредоносных писем продолжается.

Сообщается, что авторы писем просили явиться в "Главное Управление ФНС России" для "дачи показаний по движению денежных средств", а также распечатать и заполнить документы, находящиеся во вложении к письму. "В случае неповиновения, отправитель "обещал" санкции, предусмотренные УК РФ", - отмечается в релизе Group-IB, где также сообщается, что в ФНС заявляют, что "ни организации, фигурирующей в подписи к письму, ни сотрудников, от имени которых были отправлены эти сообщения, не существует".