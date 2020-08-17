Суд отказался отменить штраф по делу схимонаха Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Суд в городе Верхняя Пышма Свердловской области в понедельник отказал в удовлетворении апелляции адвоката лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о распространении им недостоверной информации и оставил в силе штраф в размере 90 тысяч рублей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал.
По словам адвоката Романова Светланы Герасимовой, схимонах получил повестку, но предпочел отправить в суд ее как представителя.
"Постановление мирового судьи от 10 июля 2020 года о назначении Романову Николаю Васильевичу административного штрафа… оставить без изменения, жалобу защитника Герасимовой без удовлетворения", - сказала судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".