На протестную акцию в Минске привели малолетних детей

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МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Белорусы продолжают приходить с малолетними детьми на массовые протестные акции, несмотря на предыдущий опыт их силового разгона.

Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу в районе метро "Пушкинская", где проходит массовая акция в память о погибшем ранее на выступлениях оппозиции молодом человеке, десятки, а может сотни родителей пришли со своими малолетними детьми. Несмотря на гул машин, которые сигналят, выражая свою солидарность с протестующими, груднички в колясках спят, дети от 3 до 5 лет играют с воздушными шарами, в избытке имеющимися на площади, другие рисуют мелками на асфальте. Приходят к метро "Пушкинская" и женщины на последних месяцах беременности.

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Некоторые родители одергивают развеселившихся детей, когда замечают повышенное внимание к ним со стороны журналистов. Другие наоборот с удовольствием позируют на камеру. И хотя акция проходит мирно, на тротуаре и прилегающей территории довольно тесно, а вокруг шумно.

Родители девочки Лены рассказали, что ей недавно исполнился год. Несмотря на жару, она мирно спит в коляске, пока вокруг свистят и аплодирую. "Мы не боимся и не должны, мы пришли мирно выразить свою гражданскую позицию",- отвечает молодой отец, явно раздраженный вопросом корреспондента РИА Новости.

Другому мальчику семь, на асфальте он умело выводит печатными буквами "мы ждем перемен". Папа мальчика говорит, что не видит ничего плохого в том, чтобы показать малолетнему сыну, как можно мирно и без насилия выражать свою позицию и несогласие. "Посмотрите на солидарность людей, сколько человек вышло на площадь. Мы не хотим насилия, наоборот. Чего бояться?"- заключает родитель.

"Скажи: мы ждем перемен",- учит молодая мама малолетнюю дочь, заворачивая её в пелёнку. "Я её вот так держала, и она уснула",- улыбаясь, показывает мама подруге, как убаюкала ребёнка.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске , где в том числе располагается ЦИК Белоруссии . Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии , в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций.