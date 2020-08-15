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Брат "афериста века" вышел из тюрьмы в США
Брат американского афериста Бернарда Мэдоффа, Питер Мэдофф, освободился из заключения, отбыв практически весь десятилетний срок, к которому его приговорили за... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:15
бернард мэдофф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бернард мэдофф, сша, в мире

Брат "афериста века" вышел из тюрьмы в США

09:21 15.08.2020 (обновлено: 15:15 15.08.2020)
37350
© AFP 2020 / Spencer Platt/Getty ImagesПитер Мэдофф
Питер Мэдофф
© AFP 2020 / Spencer Platt/Getty Images
Питер Мэдофф. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Брат американского афериста Бернарда Мэдоффа, Питер Мэдофф, освободился из заключения, отбыв практически весь десятилетний срок, к которому его приговорили за финансовые махинации во время работы в одной из компаний брата, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Как сообщил официальный представитель ведомства Скотт Тейлор, в четверг 74-летний Питер Мэдофф был освобожден из-под домашнего ареста, на который его перевели в ноябре прошлого года. До этого он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Майами.
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Суд в США в декабре 2012 года приговорил младшего Мэдоффа к десяти годам тюремного заключения. До этого брат афериста признал себя виновным в причастности к финансовым махинациям и объявил, что согласен провести в тюрьме десять лет за свои преступления, совершенные в бытность главой отдела внутреннего контроля в одной из принадлежавших его брату компаний.
"Аферист века" Бернард Мэдофф в июне 2009 года был приговорен к 150 годам тюрьмы. На тот момент ему исполнился 71 год. В суде он признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов. Он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги с одного банковского счета на другой, выдавая средства по требованию клиентов в виде "прибыли". В списке обманутых инвесторов оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки.
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