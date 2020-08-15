Брат "афериста века" вышел из тюрьмы в США

Как сообщил официальный представитель ведомства Скотт Тейлор, в четверг 74-летний Питер Мэдофф был освобожден из-под домашнего ареста, на который его перевели в ноябре прошлого года. До этого он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Майами.