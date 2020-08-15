Стефани Майер объявила, что напишет еще две книги о вампирах из "Сумерек"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Стефани Майер, у которой в начале августа вышла книга "Солнце полуночи" ("Midnight sun"), написанная от лица вампира Эдварда из саги "Сумерки", объявила, что планирует создать еще два романа в этой же серии, Стефани Майер, у которой в начале августа вышла книга "Солнце полуночи" ("Midnight sun"), написанная от лица вампира Эдварда из саги "Сумерки", объявила, что планирует создать еще два романа в этой же серии, сообщает USA Today.

"У меня есть еще две книги, которые я хочу написать. Пока я обрисовала их в общих чертах и ​​написала первую главу. Однако пока это не то, чем я готова заниматься прямо сейчас. Я хочу поработать над чем-то новым", — рассказала Майер.

Американская писательница уточнила, что хочет создать новый мир, в котором будут другие правила и новая мифология, видимо, не связанная с вампирами и их законами: "Мифология — это мой конек".

Первые четыре романа Стефани Майер о вампире Эдварде и простой девушке Белле более четырех лет входили в список самых продаваемых книг. Всего поклонники приобрели более 160 миллионов экземпляров саги, которую перевели на 49 языков. На основе "Сумерек" также сняли пять фильмов с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.

Новая книга вполне может повторить этот успех. Она уже занимает первое место в списке бестселлеров по версии USA TODAY. Так, в первую неделю было продано более миллиона ее копий.