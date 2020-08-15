https://ria.ru/20200815/1575788399.html
Стефани Майер объявила, что напишет еще две книги о вампирах из "Сумерек"
Стефани Майер, у которой в начале августа вышла книга "Солнце полуночи" ("Midnight sun"), написанная от лица вампира Эдварда из саги "Сумерки", объявила, что... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T06:47
2020-08-15T06:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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книги, новости культуры, кристен стюарт, роберт паттинсон
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Стефани Майер, у которой в начале августа вышла книга "Солнце полуночи" ("Midnight sun"), написанная от лица вампира Эдварда из саги "Сумерки", объявила, что планирует создать еще два романа в этой же серии, сообщает
USA Today.
"У меня есть еще две книги, которые я хочу написать. Пока я обрисовала их в общих чертах и написала первую главу. Однако пока это не то, чем я готова заниматься прямо сейчас. Я хочу поработать над чем-то новым", — рассказала Майер.
Американская писательница уточнила, что хочет создать новый мир, в котором будут другие правила и новая мифология, видимо, не связанная с вампирами и их законами: "Мифология — это мой конек".
Первые четыре романа Стефани Майер о вампире Эдварде и простой девушке Белле более четырех лет входили в список самых продаваемых книг. Всего поклонники приобрели более 160 миллионов экземпляров саги, которую перевели на 49 языков. На основе "Сумерек" также сняли пять фильмов с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.
Новая книга вполне может повторить этот успех. Она уже занимает первое место в списке бестселлеров по версии USA TODAY. Так, в первую неделю было продано более миллиона ее копий.
В "Солнце полуночи" ("Midnight sun") Стефани Майер описала, что переживал вампир Эдвард до встречи с Беллой Свон, а также объяснила, почему он позволил себе в нее влюбиться, заранее зная, что подвергает жизнь девушки опасности.