https://ria.ru/20200815/1575785251.html
Высмеявшая "надутые губы" Гузеева резко ответила подписчице
Лариса Гузеева, которая на последней публикации высмеяла девушек, которые увеличивают губы с помощью уколов и операций, резко ответила подписчице, которая... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T00:24
2020-08-15T00:24
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса гузеева
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лариса Гузеева, которая на последней публикации высмеяла девушек, которые увеличивают губы с помощью уколов и операций, резко ответила подписчице, которая раскритиковала телеведущую в комментариях.
Ведущая программы "Давай поженимся!" разместила в инстаграме снимок, на котором прикладывает к губам плоский персик, напоминающий "огромные губы" и написала: "Женщина с персиком". Однако не всех пользователей рассмешила шутка.
"Зачем вы так? Не смешно. Я думала, вы умнее", — написала _lamanna._, которая действительно увеличивает губы.
"Вы думали, а я уверена, вы — дура. Не всегда нужно писать все, что приходит в головку", — ответила ей Гузеева.
Многие пользователи тоже отреагировали на этот комментарий подписчицы: "А вы со своими губками сходство нашли, поэтому так реагируете?" — обратилась к _lamanna._ пользовательница с ником maltseva8767.
"Смешно. А не смешно смотреть на ваши губы, заполненные силиконом. Только не говорите, что это от природы они такие", — присоединилась к обсуждению marinastetkevich.
"Если тебя задел персик, что ж ты тогда себя уродуешь сама?"— спросила nartikoeva1881.
Несмотря на перепалку, большинство пользователей все-таки поняли юмор Ларисы Гузеевой и написали в комментариях в такой же шуточной форме, что телеведущая выгладит "шикарно" в таком образе.