Высмеявшая "надутые губы" Гузеева резко ответила подписчице

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лариса Гузеева, которая на последней публикации высмеяла девушек, которые увеличивают губы с помощью уколов и операций, резко ответила подписчице, которая раскритиковала телеведущую в комментариях.

Ведущая программы "Давай поженимся!" разместила в инстаграме снимок, на котором прикладывает к губам плоский персик, напоминающий "огромные губы" и написала: "Женщина с персиком". Однако не всех пользователей рассмешила шутка.

"Зачем вы так? Не смешно. Я думала, вы умнее", — написала _lamanna._, которая действительно увеличивает губы.

"Вы думали, а я уверена, вы — дура. Не всегда нужно писать все, что приходит в головку", — ответила ей Гузеева.

Многие пользователи тоже отреагировали на этот комментарий подписчицы: "А вы со своими губками сходство нашли, поэтому так реагируете?" — обратилась к _lamanna._ пользовательница с ником maltseva8767.

"Смешно. А не смешно смотреть на ваши губы, заполненные силиконом. Только не говорите, что это от природы они такие", — присоединилась к обсуждению marinastetkevich.

"Если тебя задел персик, что ж ты тогда себя уродуешь сама?"— спросила nartikoeva1881.