В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

"От ковида как основной причины смерти в июле умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне (1605), и почти в 4 раза меньше, чем в мае (2757). В их числе те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (141 человек). Таким образом к ковиду отнесены все, даже спорные сомнительные случаи", - говорится в сообщении.