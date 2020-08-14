В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"От ковида как основной причины смерти в июле умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне (1605), и почти в 4 раза меньше, чем в мае (2757). В их числе те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (141 человек). Таким образом к ковиду отнесены все, даже спорные сомнительные случаи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже три месяца к смерти от обычной пневмонии не было отнесено ни одного случая.
"Тем не менее, коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти - 964 человека в июле умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. При этом ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 466 случаях (БСК – 418, болезни органов дыхания – 28, прочие болезни – 20)", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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