Эксперт высказался о необходимости переговоров сторон в Белоруссии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. У властей У властей Белоруссии есть шанс начать переговоры с протестующими, если они найдут приемлемый внутренний формат для этого, но на данный момент вопрос состоит в том, кто будет второй стороной в переговорах, пока это непонятно, заявил РИА Новости президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич

"Я считаю, что для власти Белоруссии не все потеряно, если она найдет приемлемый внутренний формат для начала переговорного процесса. Но вопрос сейчас в том, с кем властям вести переговоры. Не очень понятно сейчас, кто с другой стороны. Одна сторона ясна - есть адрес, фамилия, а вот со второй стороны - проблема. Но переговорный процесс необходим", - сказал эксперт.

"Я не думаю, что сейчас у власти есть реальная возможность переходить к репрессиям. Опять же - против кого репрессии? Мирный протест, который мы сегодня наблюдаем, к которому с правовой точки зрения придраться гораздо сложнее", - указал политолог.

По мнению Межевича, начавшиеся на ряде белорусских предприятиях забастовки пока нельзя назвать полноценным забастовочным движением. "Пока то, что есть в республике, это не забастовочное движение, это некоторое подобие, поскольку количество людей, прекративших работу, не так велико", - пояснил он.

"Но если это явление будет расширяться, это поставит власть в сложное положение, это очевидно. Психологически, когда на улицу выходит городской средний класс - это понятно. Он и в Париже всем недоволен, и в Минске то же самое. А вот когда мимо своих рабочих мест идут рабочие, а Белоруссия - это страна с сохранившейся промышленностью, это очень серьезно", - считает эксперт.

При этом аналитик не разделяет мнение о том, что задержанных на акциях протеста в Белоруссии стали массово отпускать для устрашения. "Можно выпускать для того, чтобы снизить накал политической борьбы, продемонстрировать волю компромиссу. Это не для устрашения", - отметил он.

Ранее МВД республики сообщило, что свыше двух тысяч задержанных на акциях протеста в Белоруссии уже отпущены домой, процесс идет непрерывно.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.