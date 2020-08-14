Силуанов в 2019 году обзавелся еще одним мотоциклом

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Доходы министра финансов РФ Доходы министра финансов РФ Антона Силуанова в 2019 году сократились до 28,1 миллиона с 40,1 миллиона рублей в предыдущем году, при этом у него появился новый мотоцикл, следует из материалов на сайте правительства.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов кабинета министров за 2019 год опубликованы в пятницу. Силуанов занимает пост главы министерства финансов с декабря 2011 года. С мая 2018 года он также был назначен первым вице-премьером, однако лишился этой должности после отставки правительства в январе 2020 года.

У Силуанова в собственности по-прежнему три земельных участка, два жилых дома площадью 462,9 и 152 квадратных метра, квартира площадью 253,8 квадратных метра, два нежилых здания. В декларации указано, что еще два земельных участка у министра находятся в пользовании.

Как и в предыдущем году, он владеет тремя автомобилями: ГАЗ 69, ВАЗ 21011 и BMW Х6, при этом у него появился еще один мотоцикл - Урал IMZ-8.1041. В предыдущем году Силуанов декларировал два мотоцикла - Harley-Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 1600GTL.