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Силуанов в 2019 году обзавелся еще одним мотоциклом
Доходы министра финансов РФ Антона Силуанова в 2019 году сократились до 28,1 миллиона с 40,1 миллиона рублей в предыдущем году, при этом у него появился новый... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:20
россия
антон силуанов
общество
экономика
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россия, антон силуанов, общество, экономика

Силуанов в 2019 году обзавелся еще одним мотоциклом

18:10 14.08.2020 (обновлено: 18:20 14.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Доходы министра финансов РФ Антона Силуанова в 2019 году сократились до 28,1 миллиона с 40,1 миллиона рублей в предыдущем году, при этом у него появился новый мотоцикл, следует из материалов на сайте правительства.
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов кабинета министров за 2019 год опубликованы в пятницу. Силуанов занимает пост главы министерства финансов с декабря 2011 года. С мая 2018 года он также был назначен первым вице-премьером, однако лишился этой должности после отставки правительства в январе 2020 года.
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У Силуанова в собственности по-прежнему три земельных участка, два жилых дома площадью 462,9 и 152 квадратных метра, квартира площадью 253,8 квадратных метра, два нежилых здания. В декларации указано, что еще два земельных участка у министра находятся в пользовании.
Как и в предыдущем году, он владеет тремя автомобилями: ГАЗ 69, ВАЗ 21011 и BMW Х6, при этом у него появился еще один мотоцикл - Урал IMZ-8.1041. В предыдущем году Силуанов декларировал два мотоцикла - Harley-Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 1600GTL.
Также у министра в собственности два больших гаража – площадью 230,5 и 226,2 квадратных метра - и четыре машино-места. В прошлой декларации было указано пять гаражей.
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РоссияАнтон СилуановОбществоЭкономика
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