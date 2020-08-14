https://ria.ru/20200814/1575799552.html
Силуанов в 2019 году обзавелся еще одним мотоциклом
Доходы министра финансов РФ Антона Силуанова в 2019 году сократились до 28,1 миллиона с 40,1 миллиона рублей в предыдущем году, при этом у него появился новый... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:10
2020-08-14T18:20
россия
антон силуанов
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_0:121:2799:1695_1400x0_80_0_0_75d0fd68d6fb7165eaba08c6a9ce8f13.jpg
https://ria.ru/20200814/1575799208.html
https://ria.ru/20200814/1575797785.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_0:121:2799:1695_1400x0_80_0_0_75d0fd68d6fb7165eaba08c6a9ce8f13.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_77:0:2421:1758_1400x0_80_0_0_2aea374dabe236ba97362cc844c56f6f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_370:0:2128:1758_1400x0_80_0_0_17b43a730e2e6c17872a6443efb5b13d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, общество, экономика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Доходы министра финансов РФ Антона Силуанова
в 2019 году сократились до 28,1 миллиона с 40,1 миллиона рублей в предыдущем году, при этом у него появился новый мотоцикл, следует из материалов на сайте
правительства.
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов кабинета министров за 2019 год опубликованы в пятницу. Силуанов занимает пост главы министерства финансов с декабря 2011 года. С мая 2018 года он также был назначен первым вице-премьером, однако лишился этой должности после отставки правительства в январе 2020 года.
У Силуанова в собственности по-прежнему три земельных участка, два жилых дома площадью 462,9 и 152 квадратных метра, квартира площадью 253,8 квадратных метра, два нежилых здания. В декларации указано, что еще два земельных участка у министра находятся в пользовании.
Как и в предыдущем году, он владеет тремя автомобилями: ГАЗ
69, ВАЗ 21011 и BMW
Х6, при этом у него появился еще один мотоцикл - Урал IMZ-8.1041. В предыдущем году Силуанов декларировал два мотоцикла - Harley-Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 1600GTL.
Также у министра в собственности два больших гаража – площадью 230,5 и 226,2 квадратных метра - и четыре машино-места. В прошлой декларации было указано пять гаражей.