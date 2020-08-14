МИД Литвы прокомментировал итоги выборов в Белоруссии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Протесты в Белоруссии хорошо демонстрируют "достоверность" итогов голосования на президентских выборах в республике, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
ЦИК Белоруссии в пятницу огласил окончательные итоги голосования на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на прошедших в республике выборах 80,1% голосов избирателей, его соперница по электоральной кампании Светлана Тихановская - 10,12%. Таким образом, главой государства переизбран Лукашенко.
"Только что были объявлены официальные результаты выборов в Белоруссии. Безусловно, недавние протесты на улицах хорошо демонстрируют их "достоверность", - написал он в Twitter.
Ранее Линкявичюс заявил, что Литва предлагает основать европейский фонд для поддержки жертв репрессий в Белоруссии, а также приняла решение оказать финансовую помощь для лечения пострадавших при протестах.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в четверг предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии на видеоконференции в пятницу.
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.