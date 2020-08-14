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Онлайн-конференция посла Палестины в России Абдель Хафиза Нофаля
19 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиза НОФАЛЯ в связи с заявлением о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.
2020-08-14T14:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1575786241.jpg?1597405032
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция посла Палестины в России Абдель Хафиза Нофаля

14:37 14.08.2020
9
19 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиза НОФАЛЯ в связи с заявлением о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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13 августа Израиль и ОАЭ достигли договоренности о полной нормализации отношений, о чем в совместном заявлении сообщили лидеры Израиля, ОАЭ и США. Назвав соглашение историческим, они выразили надежду, что оно будет способствовать миру на Ближнем Востоке. Руководство Палестины расценило подписанное соглашение как предательство и акт агрессии против своего народа, назвало его попыткой подорвать существующие мирные инициативы на Ближнем Востоке. В этой связи Палестина отозвала своего посла из ОАЭ.

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