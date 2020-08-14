Онлайн-конференция посла Палестины в России Абдель Хафиза Нофаля

13 августа Израиль и ОАЭ достигли договоренности о полной нормализации отношений, о чем в совместном заявлении сообщили лидеры Израиля, ОАЭ и США. Назвав соглашение историческим, они выразили надежду, что оно будет способствовать миру на Ближнем Востоке. Руководство Палестины расценило подписанное соглашение как предательство и акт агрессии против своего народа, назвало его попыткой подорвать существующие мирные инициативы на Ближнем Востоке. В этой связи Палестина отозвала своего посла из ОАЭ.