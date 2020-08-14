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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575783738.html
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает госагентство Белта. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

13:39 14.08.2020 (обновлено: 13:41 14.08.2020)
20624
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает госагентство Белта.
"Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство", — сказал он.
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Глава государства отметил, что забастовки выгодны третьим странам.
В качестве примера он привел "Беларуськалий", чья остановка будет только "на руку" России и Канаде. По его словам, если предприятие не будет работать два дня, то конкуренты "быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить".
Говоря о работе машиностроительных предприятий таких как МТЗ, МАЗ и других, он добавил, что выгоду извлекут и Германия с США.
"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне ", — сказал Лукашенко.
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Протесты после выборов

Накануне в соцсетях появилось видео о митингах на нескольких предприятиях с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. РИА Новости опросили представителей заводов и выяснили, что только на одном из них началась забастовка.
Сегодня представители предприятий уже охотнее подтверждают проведение собраний сотрудников с соответствующими требованиями к властям и силовикам.
Один из сотрудников Минского метро рассказал РИА Новости о подготовке забастовки. При этом он уточнил, что поезда продолжат ходить.
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Жесткие действия силовиков

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых с результатами в 80,08% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протестные акции, их жестко подавляют.
В частности, силовики используют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В беспорядках погиб человек. По сведениям МВД, он пытался бросить в сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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