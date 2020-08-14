Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает госагентство Белта.

"Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство", — сказал он.

Глава государства отметил, что забастовки выгодны третьим странам.

В качестве примера он привел " Беларуськалий ", чья остановка будет только "на руку" России и Канаде . По его словам, если предприятие не будет работать два дня, то конкуренты "быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить".

МАЗ и других, он добавил, что выгоду извлекут и США. Говоря о работе машиностроительных предприятий таких как МТЗ,и других, он добавил, что выгоду извлекут и Германия

"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне ", — сказал Лукашенко.

Протесты после выборов

Накануне в соцсетях появилось видео о митингах на нескольких предприятиях с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. РИА Новости опросили представителей заводов и выяснили, что только на одном из них началась забастовка.

Сегодня представители предприятий уже охотнее подтверждают проведение собраний сотрудников с соответствующими требованиями к властям и силовикам.

Один из сотрудников Минского метро рассказал РИА Новости о подготовке забастовки. При этом он уточнил, что поезда продолжат ходить.

Жесткие действия силовиков

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых с результатами в 80,08% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протестные акции, их жестко подавляют.