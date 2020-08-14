Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает госагентство Белта.
"Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство", — сказал он.
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Глава государства отметил, что забастовки выгодны третьим странам.
В качестве примера он привел "Беларуськалий", чья остановка будет только "на руку" России и Канаде. По его словам, если предприятие не будет работать два дня, то конкуренты "быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить".
"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне ", — сказал Лукашенко.
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Протесты после выборов
Накануне в соцсетях появилось видео о митингах на нескольких предприятиях с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. РИА Новости опросили представителей заводов и выяснили, что только на одном из них началась забастовка.
Сегодня представители предприятий уже охотнее подтверждают проведение собраний сотрудников с соответствующими требованиями к властям и силовикам.
Один из сотрудников Минского метро рассказал РИА Новости о подготовке забастовки. При этом он уточнил, что поезда продолжат ходить.
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Жесткие действия силовиков
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых с результатами в 80,08% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протестные акции, их жестко подавляют.
В частности, силовики используют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В беспорядках погиб человек. По сведениям МВД, он пытался бросить в сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство.