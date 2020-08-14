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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575782222.html
Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
Белоруссии в ее внешнеполитическом курсе нужно иметь хорошие отношения с Западом, но это не должно идти в противовес российско-белорусским отношениям, заявил... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
москва
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр лукашенко, москва, белоруссия, европа, сша, в мире

Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии

13:07 14.08.2020
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© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Белоруссии в ее внешнеполитическом курсе нужно иметь хорошие отношения с Западом, но это не должно идти в противовес российско-белорусским отношениям, заявил эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец в ходе онлайн-конференции "Белорусская национальная идентичность в условиях политических трансформаций".
"В том числе поддерживаю позицию в том, что Беларусь должна иметь хорошие отношения с Европой, с США, но это не должно быть в противовес российско-белорусским отношениям", - сказал Болкунец.
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По его словам, "очень печально, что Белоруссия 26 лет правления (Александра) Лукашенко долгие годы находилась в политической изоляции". "Это происходило по внутриполитическим белорусским причинам. Не Москва на это влияла, а именно определенные процессы, которые были в белорусском государстве. Когда президент страны за 26 лет совершил только 3 или 4 официальных визита в Европу, мне кажется, это яркий показатель провала всей внешней политики страны", - считает эксперт.
"Когда 12 лет нет американского посла, это тоже нехорошо. В любом случае должны быть налажены дипломатические мосты между странами, это будет только отвечать интересам Белоруссии, и России в том числе. Кстати, добавлю, что Россия всегда выступала против санкций в отношении Белоруссии", - указал политолог.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияЕвропаСШАВ мире
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