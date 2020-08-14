Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии

"Когда 12 лет нет американского посла, это тоже нехорошо. В любом случае должны быть налажены дипломатические мосты между странами, это будет только отвечать интересам Белоруссии, и России в том числе. Кстати, добавлю, что Россия всегда выступала против санкций в отношении Белоруссии", - указал политолог.