Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Белоруссии в ее внешнеполитическом курсе нужно иметь хорошие отношения с Западом, но это не должно идти в противовес российско-белорусским отношениям, заявил эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец в ходе онлайн-конференции "Белорусская национальная идентичность в условиях политических трансформаций".
По его словам, "очень печально, что Белоруссия 26 лет правления (Александра) Лукашенко долгие годы находилась в политической изоляции". "Это происходило по внутриполитическим белорусским причинам. Не Москва на это влияла, а именно определенные процессы, которые были в белорусском государстве. Когда президент страны за 26 лет совершил только 3 или 4 официальных визита в Европу, мне кажется, это яркий показатель провала всей внешней политики страны", - считает эксперт.
"Когда 12 лет нет американского посла, это тоже нехорошо. В любом случае должны быть налажены дипломатические мосты между странами, это будет только отвечать интересам Белоруссии, и России в том числе. Кстати, добавлю, что Россия всегда выступала против санкций в отношении Белоруссии", - указал политолог.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>