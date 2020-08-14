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Злостных автохулиганов предложили лишать прав
В Госдуме готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:10
россия
госдума рф
происшествия
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эти бесконечные "усиления", наделения дополеительными полномочиями и т.п. надоели... имеющееся в данное время законодательство уже избыточно по степени насилия. просто применяется избирательно, только против того, "кого надо"... элитарии и их потомство - неприкасаемы, тожирасияне - агрессивны и власть их боится. наказывают, как обычно, запуганного ваню, итак уже запутанного обилием противоречивых норм. да, еще и спускаемые сверху "планы" по штрафам заставляют то же гибдд так организовывать движение, чтобы нарушители не переводились... не забывают свой интерес и рядовые "контролеры", выполняя установленный "план". все вышеперечисленное сказывается на "ване", а нарушения плодятся... нужно делать это государство "для людей", а не только для элиты и не боящихся применять силу. равная неотвратимость ответственности должна быть для всех: граждан и гостей страны. существующих "кар" достаточно, применяйте.
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россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, происшествия

Злостных автохулиганов предложили лишать прав

03:23 14.08.2020 (обновлено: 09:10 14.08.2020)
7055
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС
Инспектор ДПС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Инспектор ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля.
Автор инициативы — зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина — сообщила РИА Новости, что речь идет об увеличении штрафов и даже лишении водительских прав.
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Депутат пояснила, что сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в интернете, в том числе в отношении власти.

"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами. <…> Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство"", — сказала Вторыгина.

Идея разработки документа появилась у парламентария после случая во Владивостоке, где 26 июня водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в интернет. Ролик сопровождался комментарием "Бесплатная мойка… (лиц)".
Позже злоумышленник удалил пост и принес извинения жителям Приморья, по статье о мелком хулиганстве суд оштрафовал его на 80 тысяч рублей.
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При этом выяснилось, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за размещенной в соцсетях видеозаписи. Ранее он перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы, за что его оштрафовали.

"Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчеркивая, что его не волнует мнение осуждающих", — сказала Вторыгина, комментируя случай во Владивостоке.

Депутат отметила, что ей неизвестны мотивы данного поступка и причины "откровенного презрения" водителя к окружающим, но они в любом случае не могут служить оправданием.
По ее мнению, ситуация также осложняется тем, что такое поведение, распространенное через социальные сети, рискует стать вирусным.
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РоссияГосдума РФПроисшествия
Популярные комментарии
эти бесконечные "усиления", наделения дополеительными полномочиями и т.п. надоели... имеющееся в данное время законодательство уже избыточно по степени насилия. просто применяется избирательно, только против того, "кого надо"... элитарии и их потомство - неприкасаемы, тожирасияне - агрессивны и власть их боится. наказывают, как обычно, запуганного ваню, итак уже запутанного обилием противоречивых норм. да, еще и спускаемые сверху "планы" по штрафам заставляют то же гибдд так организовывать движение, чтобы нарушители не переводились... не забывают свой интерес и рядовые "контролеры", выполняя установленный "план". все вышеперечисленное сказывается на "ване", а нарушения плодятся... нужно делать это государство "для людей", а не только для элиты и не боящихся применять силу. равная неотвратимость ответственности должна быть для всех: граждан и гостей страны. существующих "кар" достаточно, применяйте.
14 августа, 04:28
Валерий Носуля
49201045
Я за...
14 августа, 04:32
ВАВиктор А
6000003
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