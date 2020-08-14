Злостных автохулиганов предложили лишать прав

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля. готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля.

Елена Вторыгина — сообщила РИА Новости, что речь идет об увеличении штрафов и даже лишении водительских прав. Автор инициативы — зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей— сообщила РИА Новости, что речь идет об увеличении штрафов и даже лишении водительских прав.

Депутат пояснила, что сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в интернете, в том числе в отношении власти.

"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами. <…> Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство"", — сказала Вторыгина.

Идея разработки документа появилась у парламентария после случая во Владивостоке , где 26 июня водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в интернет. Ролик сопровождался комментарием "Бесплатная мойка… (лиц)".

Позже злоумышленник удалил пост и принес извинения жителям Приморья, по статье о мелком хулиганстве суд оштрафовал его на 80 тысяч рублей.

При этом выяснилось, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за размещенной в соцсетях видеозаписи. Ранее он перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы, за что его оштрафовали.

"Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчеркивая, что его не волнует мнение осуждающих", — сказала Вторыгина, комментируя случай во Владивостоке.

Депутат отметила, что ей неизвестны мотивы данного поступка и причины "откровенного презрения" водителя к окружающим, но они в любом случае не могут служить оправданием.