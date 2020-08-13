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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575745357.html
МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел Евросоюза на специальной встрече по Белоруссии в пятницу должны усилить давление на белорусские... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:17
протесты в белоруссии
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
евросоюз
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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хайко маас, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, белоруссия, в мире

МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии

16:17 13.08.2020
1370
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел Евросоюза на специальной встрече по Белоруссии в пятницу должны усилить давление на белорусские власти.
Говоря о реакции ЕС, министр подчеркнул, что страны-члены продолжают проводить консультации о том, как отреагировать на происходящее в Белоруссии.

"Я думаю, это абсолютно очевидно брутальное обращение, аресты мирных протестующих, журналистов. В Европе в XXI веке это неприемлемо. Поэтому мы должны будем и далее усиливать давление на правителя", - заявил он на пресс-конференции с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде в четверг.

Он напомнил, что в последние годы ЕС смягчал санкционный режим против белорусских властей из-за улучшения ситуации с соблюдением демократических принципов в стране, но "теперь это не подтверждается, поэтому необходимо говорить о теме санкций". "Надеюсь, что завтра по этому поводу будет найдено общее решение", - добавил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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Протесты в БелоруссииХайко МаасАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииЕвросоюзБелоруссияВ мире
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