МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии

"Я думаю, это абсолютно очевидно брутальное обращение, аресты мирных протестующих, журналистов. В Европе в XXI веке это неприемлемо. Поэтому мы должны будем и далее усиливать давление на правителя", - заявил он на пресс-конференции с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде в четверг.

Он напомнил, что в последние годы ЕС смягчал санкционный режим против белорусских властей из-за улучшения ситуации с соблюдением демократических принципов в стране, но "теперь это не подтверждается, поэтому необходимо говорить о теме санкций". "Надеюсь, что завтра по этому поводу будет найдено общее решение", - добавил он.