Резидент "Технополис "Москва" получил приз за учебное оборудование

Образовательная лаборатория компаниии "Научные развлечения" - "Наураша в стране Наурандии" завоевала приз в номинации "Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения и сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся" и получила знак отличия "Выбор педагогов". Интерактивная лаборатория в игровой форме объясняет детям от 3 до 10 лет, что такое температура, магнитное поле, сила, электричество, свет, звук, кислотность и сердечный пульс.

"Конкурсы образовательных инновационных разработок помогают отечественным компаниям заявить о себе и найти потенциального заказчика. Выбор жюри не случаен – игра-лаборатория "Наураша в стране Наурандии" используется в более 10 тысячах детских садов и школ по всей России. Также разработанное в технополисе решение было специально адаптировано под международный рынок, например, лаборатория пользуется популярностью в Японии и Франции", – привели в пресс-служе комментарий руководителя департамента Александра Прохорова.

Компания получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2019 году и за это время инвестировала в производство 44 миллиона рублей. Статус резидента дает компании доступ к беспошлинному импорту, нулевым налоговым ставкам на имущество и транспорт, а также сниженному налогу на прибыль. Как отмечается в сообщении, экономия фирмы от льготных выплат составила 18 миллионов рублей.