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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Резидент "Технополис "Москва" получил приз за учебное оборудование
Цифровая интерактивная лаборатория, разработанная резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва", заняла второе место в конкурсе лучшего учебного оборудования,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агентство стратегических инициатив (аси), общество

Резидент "Технополис "Москва" получил приз за учебное оборудование

13:21 13.08.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип технополиса "Москва"
Логотип технополиса Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Цифровая интерактивная лаборатория, разработанная резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва", заняла второе место в конкурсе лучшего учебного оборудования, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией участников рынка артиндустрии в партнерстве с образовательным порталом ActivityEdu, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Образовательная лаборатория компаниии "Научные развлечения" - "Наураша в стране Наурандии" завоевала приз в номинации "Учебное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые, для обеспечения и сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся" и получила знак отличия "Выбор педагогов". Интерактивная лаборатория в игровой форме объясняет детям от 3 до 10 лет, что такое температура, магнитное поле, сила, электричество, свет, звук, кислотность и сердечный пульс.
"Конкурсы образовательных инновационных разработок помогают отечественным компаниям заявить о себе и найти потенциального заказчика. Выбор жюри не случаен – игра-лаборатория "Наураша в стране Наурандии" используется в более 10 тысячах детских садов и школ по всей России. Также разработанное в технополисе решение было специально адаптировано под международный рынок, например, лаборатория пользуется популярностью в Японии и Франции", – привели в пресс-служе комментарий руководителя департамента Александра Прохорова.
Компания получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2019 году и за это время инвестировала в производство 44 миллиона рублей. Статус резидента дает компании доступ к беспошлинному импорту, нулевым налоговым ставкам на имущество и транспорт, а также сниженному налогу на прибыль. Как отмечается в сообщении, экономия фирмы от льготных выплат составила 18 миллионов рублей.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
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