В Госдуме отреагировали на идею санкций против России из-за Белоруссии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Санкции за события Санкции за события Белоруссии надо вводить против тех лиц и организаций, кто специально раскачивает ситуацию в республике, когда в политике все переворачивается с ног на голову, это неприемлемая позиция, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России.

"Все, кто в Польше или где-либо еще, говорят сейчас о санкциях против Белоруссии или против России за белорусские события, должны ответить на первый и главный вопрос и начать обсуждение этой темы сначала: если вы обсуждаете эту тему сначала, то вы должны сказать "за что санкции? В связи с чем? В чьих интересах санкции?" - отметил Новиков.

Если же западные политики заботятся об интересах белорусского народа, отметил Новиков, большинство вопросов отходят на второй план, "когда видишь результаты выборов президента, и понимаешь, что Лукашенко получил лимит доверия на следующий срок, на проведение своей национальной социально ориентированной политики".

Также Новиков посоветовал западным коллегам поинтересоваться мнением не отдельно взятых активистов, которые выходят громить здания. Он напомнил, что аналогичные погромы были в стране и в 2010 году после президентских выборов, однако конфликт был быстро разрешен. Кроме того, добавил Новиков, протесты в республике не удается превратить в массовые, а, значит, они не отвечают интересам народа в Белоруссии.

"Если ваша задача состоит в том, чтобы Белоруссия спокойно развивалась, чтобы люди работали, дети ходили в школы, старики получали социальное обеспечение, тогда вы за стабильное развитие республики, тогда и санкции должны вводить персональные против тех, кто нарушает сегодня общественный порядок в Минске и других городах Белоруссии и против тех организаций, которые эти беспорядки поддерживают. Вот, против кого вы должны вводить эти санкции", - подчеркнул Новиков.

По мнению депутата, в этом случае неважно, "функционируют ли такие организации, поддерживающие слом конституционного строя в Белоруссии, или эти организации действуют в Польше или действуют в России".

"Я не буду возражать против санкций в отношении таких "господ-граждан" и против такого рода организаций, но именно тех, кто нарушают общественный порядок в Белоруссии и собираются свергнуть конституционную власть. А когда люди ставят все с ног на голову, это неприемлемая позиция", - подчеркнул депутат.

После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко , в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ЕС в ответ на события в Белоруссии заявили о возможности пересмотреть свои прежние решения о смягчении антибелорусских санкций.