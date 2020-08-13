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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575733199.html
В Госдуме отреагировали на идею санкций против России из-за Белоруссии
Санкции за события Белоруссии надо вводить против тех лиц и организаций, кто специально раскачивает ситуацию в республике, когда в политике все переворачивается РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:52
протесты в белоруссии
дмитрий новиков
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дмитрий новиков, александр лукашенко, госдума рф, польша, минск, белоруссия, в мире

В Госдуме отреагировали на идею санкций против России из-за Белоруссии

12:52 13.08.2020
5075
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске после президентских выборов
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Санкции за события Белоруссии надо вводить против тех лиц и организаций, кто специально раскачивает ситуацию в республике, когда в политике все переворачивается с ног на голову, это неприемлемая позиция, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России.
"Все, кто в Польше или где-либо еще, говорят сейчас о санкциях против Белоруссии или против России за белорусские события, должны ответить на первый и главный вопрос и начать обсуждение этой темы сначала: если вы обсуждаете эту тему сначала, то вы должны сказать "за что санкции? В связи с чем? В чьих интересах санкции?" - отметил Новиков.
Если же западные политики заботятся об интересах белорусского народа, отметил Новиков, большинство вопросов отходят на второй план, "когда видишь результаты выборов президента, и понимаешь, что Лукашенко получил лимит доверия на следующий срок, на проведение своей национальной социально ориентированной политики".
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Также Новиков посоветовал западным коллегам поинтересоваться мнением не отдельно взятых активистов, которые выходят громить здания. Он напомнил, что аналогичные погромы были в стране и в 2010 году после президентских выборов, однако конфликт был быстро разрешен. Кроме того, добавил Новиков, протесты в республике не удается превратить в массовые, а, значит, они не отвечают интересам народа в Белоруссии.
"Если ваша задача состоит в том, чтобы Белоруссия спокойно развивалась, чтобы люди работали, дети ходили в школы, старики получали социальное обеспечение, тогда вы за стабильное развитие республики, тогда и санкции должны вводить персональные против тех, кто нарушает сегодня общественный порядок в Минске и других городах Белоруссии и против тех организаций, которые эти беспорядки поддерживают. Вот, против кого вы должны вводить эти санкции", - подчеркнул Новиков.
По мнению депутата, в этом случае неважно, "функционируют ли такие организации, поддерживающие слом конституционного строя в Белоруссии, или эти организации действуют в Польше или действуют в России".
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"Я не буду возражать против санкций в отношении таких "господ-граждан" и против такого рода организаций, но именно тех, кто нарушают общественный порядок в Белоруссии и собираются свергнуть конституционную власть. А когда люди ставят все с ног на голову, это неприемлемая позиция", - подчеркнул депутат.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ЕС в ответ на события в Белоруссии заявили о возможности пересмотреть свои прежние решения о смягчении антибелорусских санкций.
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Протесты в БелоруссииДмитрий НовиковАлександр ЛукашенкоГосдума РФПольшаМинскБелоруссияВ мире
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